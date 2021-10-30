Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.10.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.10.2021)

31 октября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех. Новые выпуски ток-шоу Один за всех 2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : Историей этого выпуска стал резонансный случай на Закарпатье, который вся страна обсуждает уже третью неделю. Отчим в пьяном состоянии весь вечер избивал 10-летнюю падчерицу, а после пошел спать. Девочка же не смогла перенести страшные побои и на утро умерла... В студии ведущий и эксперты узнают все детали этого страшного убийства ребенка и разберутся, мог ли в тот вечер кто-то ее защитить.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 31 октября в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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