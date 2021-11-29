ALEKSEEV рассказал о жизни с солисткой "ВИА Гры", и почему до сих пор не сделал ей предложение

29 ноября 2021 00:08 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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ALEKSEEV рассказал о жизни с солисткой
ALEKSEEV и Ульяна Синецкая
instagram.com/alekseev_officiel

Певец ALEKSEEV рассказал, как давно живет вместе с солисткой группы «ВИА Гра» Ульяной Синецкой.

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Певец ALEKSEEV уже три года в отношениях с певицей Ульяной Синецкой. Артист признался журналистам программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», когда он познакомился с Ульяной, в то время он был в отношениях с другой девушкой.

Это был очень трудный период для всех участников. Еще это был момент, когда у меня был важный этап в работе, это тоже влияло. Даже вспоминать об этом непросто. Но все произошло, как должно было быть. Так что круто, что так. Но было очень тяжело, – поделился ALEKSEEV.

ALEKSEEV и Ульяна Синецкая / instagram.com/alekseev_officiel

Певец почти сразу начал жить вместе с Ульяной.

У нас не было конфетно-букетного периода. Мы решили, что хотим быть вместе, и это важно для нас. И практически с самого начала это произошло, - говорит артист.

Но делать предложение руки и сердца любимой ALEKSEEV не торопится.

Я давно определился. Не то чтобы боюсь, что это не мой человек, хочу еще кого-то встретить или хочу еще немного быть свободным. Просто мне хочется сделать это красиво. Во-первых, мне нужно было понять, готов ли человек ответить мне взаимностью или нет. Тоже должен пройти какой-то период времени. Я почему-то верю, что все будет хорошо, - рассказал артист на канале «Украина».

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