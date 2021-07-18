Мама ALEKSEEV рассказала, как восприняла возлюбленную сына Ульяну Синецкую Катерина Даниленко

Катерина Даниленко Редактор выходного дня Все статьи автора...

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Певец ALEKSEEV около трех лет живет гражданским браком с солисткой "ВИА Гры" Ульяной Синецкой. Молодой человек давно познакомил любимую со своей семьей.