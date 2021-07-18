Мама ALEKSEEV рассказала, как восприняла возлюбленную сына Ульяну Синецкую

18 июля 2021 12:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Мама ALEKSEEV рассказала, как восприняла возлюбленную сына Ульяну Синецкую
Певец ALEKSEEV
социальная сеть Instagram

Певец ALEKSEEV около трех лет живет гражданским браком с солисткой "ВИА Гры" Ульяной Синецкой. Молодой человек давно познакомил любимую со своей семьей.

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В интервью для "Світське життя" мама музыканта призналась, что не спешила знакомиться с новой избранницей сына. Однажды Никита уже представлял ей свою девушку, с которой имел серьезные отношения. Пара даже собиралась пожениться, но после нескольких расставаний окончательно разорвала отношения.

ALEKSEEV с мамой / социальная сеть Instagram

Все же встреча мамы певца и его нынешней возлюбленной состоялась, и прошла она достаточно тепло и по-семейному. Девушка очень понравилась маме Никиты, теперь она просит сына и потенциальную невестку родить ей внуков.

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Мне надо было свыкнуться с этой мыслью, а потом мы познакомились… Уля мне очень понравилась, она очень хорошая девушка. Я хочу внуков, я все время об этом говорю, но они пока говорят, что еще не время,
‒ резюмировала мама звезды.

Напомним,

ALEKSEEV и Ульяна Синецкая / социальная сеть Instagram
 

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