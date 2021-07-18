Мама ALEKSEEV рассказала, как восприняла возлюбленную сына Ульяну Синецкую
Певец ALEKSEEV около трех лет живет гражданским браком с солисткой "ВИА Гры" Ульяной Синецкой. Молодой человек давно познакомил любимую со своей семьей.
Все же встреча мамы певца и его нынешней возлюбленной состоялась, и прошла она достаточно тепло и по-семейному. Девушка очень понравилась маме Никиты, теперь она просит сына и потенциальную невестку родить ей внуков.
Мне надо было свыкнуться с этой мыслью, а потом мы познакомились… Уля мне очень понравилась, она очень хорошая девушка. Я хочу внуков, я все время об этом говорю, но они пока говорят, что еще не время,‒ резюмировала мама звезды.
Напомним,
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