ALEKSEEV три года живет в гражданском браке с солисткой ВИА Гры

20 июня 2021 19:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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ALEKSEEV три года живет в гражданском браке с солисткой ВИА Гры
Никита Алексеев и Ульяна Синецкая
социальная сеть Instagram

Личная жизнь певца Никиты Алексеева долгое время была за семью замками. Однако несколько лет назад его заметили на отдыхе в Венеции с певицей Ульяной Синецкой. В 2019 году пара официально подтвердила свои отношения.

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Сложность их союза была в том, что артист жил и работал в Украине, а солистка «ВИА Гры» родом из Тюменской области, что в России. Молодым людям долгое время приходилось подстраивать рабочие графики, чтобы ездить друг к другу. Но вскоре девушка решилась на серьезный шаг ‒ она переехала в Киев к любимому.

Об этом Синецкая рассказала в интервью Кате Осадчей:

Язык понятен, у меня вообще в семье владеют украинским языком, потому что есть родственники. И вообще я такой человек, готовый на эксперименты, и мне было легко. Меня поддерживали и семья, и Никита, и в принципе, мне кажется, я справилась.

Никита Алексеев и Ульяна Синецкая / социальная сеть Instagram

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На вопрос ведущей, собирается ли Никита делать предложение руки и сердца своей возлюбленной, он ответил, что такие планы у него есть.

Надо подобрать очень подходящий момент. Он обязательно будет, я надеюсь, если Ульяна скажет: «Да».

Напомним,

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