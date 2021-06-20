ALEKSEEV три года живет в гражданском браке с солисткой ВИА Гры
20 июня 2021 19:00
Никита Алексеев и Ульяна Синецкая
социальная сеть Instagram
Личная жизнь певца Никиты Алексеева долгое время была за семью замками. Однако несколько лет назад его заметили на отдыхе в Венеции с певицей Ульяной Синецкой. В 2019 году пара официально подтвердила свои отношения.
артист жил и работал в Украине, а солистка «ВИА Гры» родом из Тюменской области, что в России. Молодым людям долгое время приходилось подстраивать рабочие графики, чтобы ездить друг к другу. Но вскоре девушка решилась на серьезный шаг ‒ она переехала в Киев к любимому.
Об этом Синецкая рассказала в интервью Кате Осадчей:
Язык понятен, у меня вообще в семье владеют украинским языком, потому что есть родственники. И вообще я такой человек, готовый на эксперименты, и мне было легко. Меня поддерживали и семья, и Никита, и в принципе, мне кажется, я справилась.
Никита Алексеев и Ульяна Синецкая / социальная сеть Instagram
Надо подобрать очень подходящий момент. Он обязательно будет, я надеюсь, если Ульяна скажет: «Да».
Напомним,