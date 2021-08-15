Ирина Федишин на отдыхе в Болгарии похвасталась стальным прессом и пышной грудью
В своем насыщенном концертном графике певица Ирина Федишин наконец-то выкроила время для отпуска. Вместе с мужем, детьми и родителями артистка поехала в Болгарию.
Не забыла знаменитость и о своих поклонниках. В своем Instagram она опубликовала горячее фото в голубом купальнике. Наряд отлично подчеркнул роскошную грудь, стальной пресс и подтянутые ножки артистки.
Волосы Ирина собрала в небрежный высокий пучок, нанесла макияж с акцентом на губы и дополнила лук стильными солнцезащитными очками и украшениями в тон купальника.
Сонячна Болгарія,‒ оставила подпись под снимком звезда.
Напомним,