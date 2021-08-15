Ирина Федишин на отдыхе в Болгарии похвасталась стальным прессом и пышной грудью

15 августа 2021 19:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Ирина Федишин на отдыхе в Болгарии похвасталась стальным прессом и пышной грудью
Певица Ирина Федишин
социальная сеть Instagram

В своем насыщенном концертном графике певица Ирина Федишин наконец-то выкроила время для отпуска. Вместе с мужем, детьми и родителями артистка поехала в Болгарию.

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В своем микроблоге знаменитость рассказывала, что рассматривали для отдыха Хорватию, Турцию, Грецию, но самой удобной для путешествия на авто оказалась Болгария. Исполнительница призналась, что эта страна привлекает ее солнечной погодой, теплым морем, приятными ценами и вкусной едой.

Не забыла знаменитость и о своих поклонниках. В своем Instagram она опубликовала горячее фото в голубом купальнике. Наряд отлично подчеркнул роскошную грудь, стальной пресс и подтянутые ножки артистки.

Волосы Ирина собрала в небрежный высокий пучок, нанесла макияж с акцентом на губы и дополнила лук стильными солнцезащитными очками и украшениями в тон купальника.

Сонячна Болгарія,
‒ оставила подпись под снимком звезда.

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Фолловеры со своей стороны пожелали звезде удачного отдыха и засыпали ее комплиментами: «Модель», «Красивая женщина», «Ты большая молодец!», «Красотка», «Наберитесь сил и зарядитесь энергией».

Напомним,

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