Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин женился на своей беременной девушке
Судьба продолжает преподносить победителю «Голосу країни» Роману Сасанчину множество испытаний и радостных моментов.
Но на этом приятные перемены в жизни Романа не заканчиваются. 2 декабря парень попрощался со статусом холостяка. Он узаконил свои отношения с любимой девушкой Иванной.
Об этом радостном событии Сасанчин сообщил на своей странице в Инстаграм. Парень опубликовал в сториз видео с супругой и продемонстрировал свидетельство о браке.
Это очень радостное событие, я не жалею. Потому что моя жизнь переходит на новый этап, я надеюсь, что все будет гораздо лучше и интереснее, - сказал счастливый Роман.
Напомним,