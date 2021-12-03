Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин женился на своей беременной девушке

Судьба продолжает преподносить победителю «Голосу країни» Роману Сасанчину множество испытаний и радостных моментов.

В 2021 году 19-летний певец Роман Сасанчин сумел помочь маме справиться с серьезным заболеванием, сам переболел коронавирусом, а сейчас находится в ожидании рождения своего первенца.

Но на этом приятные перемены в жизни Романа не заканчиваются. 2 декабря парень попрощался со статусом холостяка. Он узаконил свои отношения с любимой девушкой Иванной.

Об этом радостном событии Сасанчин сообщил на своей странице в Инстаграм. Парень опубликовал в сториз видео с супругой и продемонстрировал свидетельство о браке.

Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин / instagram.com/sasanchyn_official

Громкого торжества новоиспеченные супруги устраивать не собираются. Празднование состоится в теплой домашней обстановке в кругу близких друзей.

Это очень радостное событие, я не жалею. Потому что моя жизнь переходит на новый этап, я надеюсь, что все будет гораздо лучше и интереснее, - сказал счастливый Роман.

Напомним,