Пышка Alyona Alyona взорвала Сеть фотографией в прозрачном белье

Певица Alyona Alyona показала себя в несколько неожиданном и весьма откровенном образе.

Певица Alyona Alyona менее склонна к эпатажу, чем многие другие звезды, но иногда знаменитая украинская пышка все-таки позволяет себе похулиганить.

Сейчас Alyona Alyona принимает участие в новом сезоне легендарного проекта «Танці з зірками», о чем активно рассказывает на своих страницах в социальных сетях.

Но одна из недавних публикаций рэп-исполнительниц вовсе потрясла ее фоллоеров. Alyona Alyona опубликовала фотографию и видео, на которых предстала в одном лишь нижнем белье.

В комментариях под снимком и видео певица решила поговорить со своими подписчиками на тему сексуальности и неудобного женского белья для пышных девушек.

Мне, как никому, известна проблема неудобного и некачественного белья. Мы часто не слышим свое тело и выбираем что-то на первый взгляд красивое, но ведь совсем не удобное, - пишет Alyona Alyona, позируя в кадре в прозрачном черном бикини. - Да и вообще, кто из нас читал, как правильно выбрать свое белье? Я за то, чтобы все красивое было максимально удобным.

Напомним,