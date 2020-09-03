Пышка Alyona Alyona взорвала Сеть фотографией в прозрачном белье

3 сентября 2020 18:30 Юлия Крутиева
Пышка Alyona Alyona взорвала Сеть фотографией в прозрачном белье
Певица Alyona Alyona
instagram.com/alyona.alyona.official

Певица Alyona Alyona показала себя в несколько неожиданном и весьма откровенном образе.

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Певица Alyona Alyona менее склонна к эпатажу, чем многие другие звезды, но иногда знаменитая украинская пышка все-таки позволяет себе похулиганить.

Сейчас Alyona Alyona принимает участие в новом сезоне легендарного проекта «Танці з зірками», о чем активно рассказывает на своих страницах в социальных сетях.

Но одна из недавних публикаций рэп-исполнительниц вовсе потрясла ее фоллоеров. Alyona Alyona опубликовала фотографию и видео, на которых предстала в одном лишь нижнем белье.

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В комментариях под снимком и видео певица решила поговорить со своими подписчиками на тему сексуальности и неудобного женского белья для пышных девушек.

Мне, как никому, известна проблема неудобного и некачественного белья. Мы часто не слышим свое тело и выбираем что-то на первый взгляд красивое, но ведь совсем не удобное, - пишет Alyona Alyona, позируя в кадре в прозрачном черном бикини. - Да и вообще, кто из нас читал, как правильно выбрать свое белье? Я за то, чтобы все красивое было максимально удобным.

Напомним, 

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