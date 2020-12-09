Мир наизнанку-11: Дмитрий Комаров расскажет, как сложилась судьба самых любимых героев проекта

11 декабря в 22.45 любимая телепрограмма миллионов зрителей, самый экстремальный проект про нетуристические путешествия "Мир наизнанку" празднует 10-летний юбилей.

В особенной юбилейной программе "Мир наизнанку-11" зрители увидят эксклюзивные кадры со съемок, которые не попали в эфир, вспомнят самые экстремальные и смешные истории, а также узнают, как сложилась судьба любимых героев из разных сезонов.

Уже 10 лет ведущий программы Дмитрий Комаров и оператор Александр Дмитриев дарят зрителям яркие эмоции и возможность побывать в самых отдаленных уголках планеты. За 11 сезонов тревел-шоу они посетили больше полутысячи городов и населенных пунктов, столиц, островов и провинций, покорили самые высокие вершины мира и прошли больше 200 тысяч километров.

Благодаря путешественникам не только украинцы открывают для себя мир, но и жители других стран знакомятся с украинской культурой. Так, за историю проекта более 250 килограмм украинского сала попробовали по обе стороны Экватора, и почти 1000 людей по всему миру теперь носят вышиванку.

Мир наизнанку-11: смотреть 30 выпуск онлайн (эфир от 09.12.2020) / пресс-служба канала 1+1

Вспоминая о том, как начиналась история проекта, телеведущий поделится, что идея снимать тревел-программу для телевидения родилась во время одиночного путешествия по Юго-Восточной Азии. Именно тогда Дмитрий Комаров впервые взял в руки камеру и попробовал снять самое первое видео в стиле "Мира наизнанку". Специально для юбилейного выпуска путешественник отыскал это эксклюзивное раритетное видео и покажет его зрителям.

Съемки "Мира наизнанку" – это моя жизнь. То, без чего я не могу. Я с детства "бредил" племенами и хотел к ним попасть, - комментирует телеведущий. - Эта работа дала мне возможность реализовать детскую мечту и побывать в самых диких местах планеты, пожить в племенах, познакомиться с людьми и сделать эти народы, которые живут так далеко, ближе не только для себя, но и для телезрителей.

Мир наизнанку-11: смотреть 30 выпуск онлайн (эфир от 09.12.2020) / пресс-служба канала 1+1

За эти годы неизменному оператору программы Александру Дмитриеву приходилось снимать в самых экстремальных условиях, которые можно себе представить: стоя на одной ноге над обрывом, повиснув на веревке, из багажника машины на полном ходу, из вертолета или даже верхом на слоне. Как это было – тоже покажут в сегодняшнем выпуске.

Кроме того, в спецвыпуске вспомнят трогательные истории героев программы, которые остались в сердцах многих украинцев, и покажут, как спустя многие годы сложилась их судьба.

Когда меня спрашивают, о чем наша программа, я часто отвечаю, что она не о путешествия, она – о людях, – прокомментирует ведущий. – И если спросить, что меня впечатлило больше всего за эти годы, так это истории уникальных героев, которые заставили меня переосмыслить свою собственную жизнь, поменяли мои ценности, и остались в сердце.

Так, спустя 8 лет "Мир наизнанку" наведается в гости к семье героини африканского сезона – маленькой девочке-альбиносу Фриде, которую телеведущему удалось спасти от колдунов. Команда узнает, как сложилась ее судьба, и удалось ли Фриде избежать покушений браконьеров на ее жизнь. Также в программе покажут, чем сейчас занимается молодая девушка из Японии Яёй, которую Дмитрий Комаров спас от самоубийства.

Мир наизнанку-11: смотреть 30 выпуск онлайн (эфир от 09.12.2020) / пресс-служба канала 1+1

Ждет зрителей и продолжении истории двух подростков из бразильских фавел – Адриано и Габриэля. Во время съемок "Мир наизнанку" помог им устроиться в футбольную школу и избежать криминального мира.

Напомним,