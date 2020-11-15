Надя Дорофеева поделилась страстным фото в соцсети: в чулках и плаще
15 ноября 2020 16:00
Катерина Даниленко
Певица Надя Дорофеева
социальная сеть Instagram
До выпуска дебютного сольного трека Нади Дорофеевой остались считанные дни.
Певица
то и дело дразнит поклонников провокационными фото и видео в полуобнаженном виде, привлекая внимание к выходу клипа. В этот раз знаменитость заставила подписчиков поразмышлять над названием сольной композиции.
На новом фото Дорофеева предстала в сексуальном нижнем белье с подтяжками от украинского бренда Unique Lingerie, поверх она накинула черный плащ, а в руках "держит" огонь. Образ звезды дополнили белокурые локоны, выразительный мейк и украшения на теле.
Очень тонко намекаю на название трека,
‒ подписала горячий кадр исполнительница.
Певица Надя Дорофеева / социальная сеть Instagram
Фанаты и звездные друзья тут же засыпали артистку комплиментами и написали свои варианты названия песни: «Зажигалка?», «Огонь», «Образ невероятный. Восхищаюсь», «Ух, будет пушка», «Пламя?», «Огненная любовь?», «Надя, давай! Мы в тебя верим», «Это так красиво».
Напомним,