Надя Дорофеева поделилась страстным фото в соцсети: в чулках и плаще

15 ноября 2020 16:00 Катерина Даниленко
Надя Дорофеева поделилась страстным фото в соцсети: в чулках и плаще
Певица Надя Дорофеева
социальная сеть Instagram

До выпуска дебютного сольного трека Нади Дорофеевой остались считанные дни.

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Певица то и дело дразнит поклонников провокационными фото и видео в полуобнаженном виде, привлекая внимание к выходу клипа. В этот раз знаменитость заставила подписчиков поразмышлять над названием сольной композиции.

На новом фото Дорофеева предстала в сексуальном нижнем белье с подтяжками от украинского бренда Unique Lingerie, поверх она накинула черный плащ, а в руках "держит" огонь. Образ звезды дополнили белокурые локоны, выразительный мейк и украшения на теле.

Очень тонко намекаю на название трека,
 ‒ подписала горячий кадр исполнительница.

Певица Надя Дорофеева / социальная сеть Instagram

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Фанаты и звездные друзья тут же засыпали артистку комплиментами и написали свои варианты названия песни: «Зажигалка?», «Огонь», «Образ невероятный. Восхищаюсь», «Ух, будет пушка», «Пламя?», «Огненная любовь?», «Надя, давай! Мы в тебя верим», «Это так красиво».

Напомним,

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