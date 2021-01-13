Актера сериалов "Скорая Помощь", "Кухня", "Обратная сторона Луны" Дмитрия Гусева нашли мертвым

13 января 2021 22:15 Юлия Крутиева
Актера сериалов
Актер Дмитрий Гусев скончался
kino-teatr.ru

На 46-м году жизни скончался актер Дмитрий Гусев.

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Вслед за смертью актера фильмов "Адмиралъ", "Притяжение" и "Сволочи" Дмитрия Карасева, который скончался 12 января, стало известно об еще одной потере. В возрасте 45 лет из жизни ушел Дмитрий Гусев.

Актер был найден в своем автомобиле, будучи уже мертвым. На его машину обратили внимание прохожие – транспортное средство не двигалось, а газовало на месте.

По предварительной информации у Дмитрия остановилось сердце. Во время потери сознания его нога попала на педаль. Из салона авто Гусева доставали сотрудники МЧС.

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Недалеко от места, где обнаружили тело актера, проходили съемки. Возможно Дмитрий Гусев ехал именно туда или возвращался с них.

Отметим, что фильмография актера велика. Он сыграл около 140 ролей в сериалах и фильмах. Телезрителям он запомнился по таким картинам как "Скорая Помощь", "Кухня", "Глухарь", "Обратная сторона Луны", "Фантом", "Перевал Дятлова", "Вирус" и многим другим.

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