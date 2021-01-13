Актера сериалов "Скорая Помощь", "Кухня", "Обратная сторона Луны" Дмитрия Гусева нашли мертвым
На 46-м году жизни скончался актер Дмитрий Гусев.
Актер был найден в своем автомобиле, будучи уже мертвым. На его машину обратили внимание прохожие – транспортное средство не двигалось, а газовало на месте.
По предварительной информации у Дмитрия остановилось сердце. Во время потери сознания его нога попала на педаль. Из салона авто Гусева доставали сотрудники МЧС.
Отметим, что фильмография актера велика. Он сыграл около 140 ролей в сериалах и фильмах. Телезрителям он запомнился по таким картинам как "Скорая Помощь", "Кухня", "Глухарь", "Обратная сторона Луны", "Фантом", "Перевал Дятлова", "Вирус" и многим другим.