Актера сериалов "Скорая Помощь", "Кухня", "Обратная сторона Луны" Дмитрия Гусева нашли мертвым

На 46-м году жизни скончался актер Дмитрий Гусев.

Вслед за смертью актера фильмов "Адмиралъ", "Притяжение" и "Сволочи" Дмитрия Карасева, который скончался 12 января, стало известно об еще одной потере. В возрасте 45 лет из жизни ушел Дмитрий Гусев.

Актер был найден в своем автомобиле, будучи уже мертвым. На его машину обратили внимание прохожие – транспортное средство не двигалось, а газовало на месте.

По предварительной информации у Дмитрия остановилось сердце. Во время потери сознания его нога попала на педаль. Из салона авто Гусева доставали сотрудники МЧС.

Недалеко от места, где обнаружили тело актера, проходили съемки. Возможно Дмитрий Гусев ехал именно туда или возвращался с них.

Отметим, что фильмография актера велика. Он сыграл около 140 ролей в сериалах и фильмах. Телезрителям он запомнился по таким картинам как "Скорая Помощь", "Кухня", "Глухарь", "Обратная сторона Луны", "Фантом", "Перевал Дятлова", "Вирус" и многим другим.