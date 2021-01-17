Соня Плакидюк рассказала, как пережила операцию на глазах: Самые жуткие 7 минут моей жизни
17 января 2021 14:00
Fashion-фотограф Соня Плакидюк
социальная сеть Instagram
Около года назад fashion-фотограф Соня Плакидюк перенесла лазерную коррекцию зрения. Рассказать о таком опыте девушка решилась только сейчас.
Знаменитость обратилась в офтальмологический центр со зрением -5,5 и сильным астигматизмом. Несмотря на самые противоречивые отзывы и отговорки близких «не рисковать» Соня решилась на операцию.
По словам звезды, манипуляции, которые проводили с ее глазом, запомнились ей на всю жизнь.
Весь фокус в том, что над глазом проводят манипуляции, которым противятся все рефлексы: веко выворачивается наружу металлическим держателем, чтоб моргание стало невозможным. На глаз сверху постоянно льется прозрачная жидкость ‒ подозреваю, что физраствор. Сам глаз «онемел» и каждое его микродвижение вызывает тошноту,‒ вспоминает судья шоу «Супер топ-модель по-украински».
Fashion-фотограф Соня Плакидюк / социальная сеть Instagram
Без глаза мне жить не хотелось, поэтому я лежала страждущим солдатиком, внутренне офигевая от этого приключения. А глаз в это время, собака, все видит: как срезается тоненький слой роговицы, как льется раствор, как мигает красная точка. Еще из «приятного» ‒ запах жженого глазика, когда шпарит лазер. Это было финальным аккордом в факторах моей тошноты… Сама операция длится от силы 15-20 минут с учетом ожидания, закапывания «заморозки» в глаз и самих манипуляций… Это были самые жуткие по ощущениям 7 минут в моей жизни,‒ отметила фотограф.
Напомним,
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Fashion-фотограф Соня Плакидюк / социальная сеть Instagram