Голос країни-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 28.02.2021)

22 февраля 2021 00:40 Юлия Крутиева
Голос країни-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 28.02.2021)
Голос країни-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 28.02.2021)
пресс-служба

В воскресенье, 28 февраля, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск нового сезона вокального талант-шоу Голос країни-11.

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В этом году в тренерский состав вошли певица Тина Кароль, мультиартист MONATIK, певец Олег Винник и уже сольная артистка DOROFEEVA. Новый сезон «Голосу країни» открывает новую страницу своей истории. В центре внимания проекта, на сцену которого мечтают попасть талантливые и самые профессиональные вокалисты со всего мира, будет голос и музыка.

6 выпуск шоу Голос країни-11 смотрите 28.02.2021 в 21:00 на 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Голос країни смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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