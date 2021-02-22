Голос країни-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 28.02.2021)
22 февраля 2021 00:40
Голос країни-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 28.02.2021)
пресс-служба
В воскресенье, 28 февраля, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск нового сезона вокального талант-шоу Голос країни-11.
MONATIK, певец Олег Винник и уже сольная артистка DOROFEEVA. Новый сезон «Голосу країни» открывает новую страницу своей истории. В центре внимания проекта, на сцену которого мечтают попасть талантливые и самые профессиональные вокалисты со всего мира, будет голос и музыка.
6 выпуск шоу Голос країни-11 смотрите 28.02.2021 в 21:00 на 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу Голос країни смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.