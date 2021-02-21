MONATIK приучает детей к мужскому спорту ‒ фото

21 февраля 2021 13:00 Катерина Даниленко
MONATIK приучает детей к мужскому спорту ‒ фото
Мультиартист MONATIK
социальная сеть Instagram

Активности с детьми – лучшее времяпровождение для Димы Монатика. Он не упускает возможности показать сыновьям всю многогранность этого мира.

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Во время зимнего отдыха на Мальдивах мультиартист учил 5-летнего Даню и 4-летнего Платона плавать и кататься на велосипедах, а уже в эти выходные в родном Киеве повел сыновей на бокс.

В Instagram звездный отец опубликовал кадр, сделанный после тренировки. Все трое позируют сидя на ринге в боксерских перчатках. На снимке видно, что певец устал после занятия, а вот ребята с упоением демонстрируют выученные движения.

Спортивная семейная суббота,
– подписал фото MONATIK.

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Мимо такого кадра не смогли пройти звездные коллеги артиста, выразив свои восхищенные эмоции в комментариях: «Крутые у вас выходные», «Вот это вы даете! Моя любимая семейка», «Круто, когда отцы проводят время с детками», «Вы замечательные». Что примечательно, смайлы в виде огня под фото оставил и украинский профессиональный боксер Иван Редкач.

Напомним,

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