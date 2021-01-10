MONATIK с женой похвастались успехами сыновей: Запоминаем каждый миг ‒ видео

10 января 2021 15:17 Катерина Даниленко
MONATIK с женой похвастались успехами сыновей: Запоминаем каждый миг ‒ видео
Певец Дима Монатик с детьми
социальная сеть Instagram

Январские каникулы мультиартист Дима Монатик вместе с семьей проводит на Мальдивах.

Читайте такжеТак и до свадьбы недалеко: Алина Гросу с новым возлюбленным смастерили символические кольца
Музыкант не может нарадоваться совместному времяпровождению с сыновьями и женой Ириной. В силу своей занятости мужчине не всегда удается наблюдать за тем, как взрослеют его дети. Однако именно на отдыхе исполнитель наверстывает упущенное.

Так, знаменитость опубликовал трогательное видео, на котором запечатлены его дети. Оказывается, 5-летний Даня преуспевает в плаванье и езде на велосипеде, а 4-летний Платон унаследовал от отца любовь к танцам.

Моя гордость и мега любовь. Даня в свои пять уже человек амфибия и самый быстрый среди нас велосипедист! А Платон в свои почти четыре, стремительно и смело повышает статус аквамена и любовь к танцам... лучший в Макарене! Мои! Запоминаю каждый миг... секундами каждыми.

Читайте такжеЗвезда "Дневников вампира" Нина Добрев планирует пойти под венец с олимпийским чемпионом
Не могла не поделиться успехами сыновей и супруга Димы. Ирина опубликовала похожее семейное видео.

В период когда младшенький Платоша активно учится плавать в преддверии своих 4 лет, Данечка в свои 5 лет с ластами переплывает бассейн. Искренняя гордость и слезы счастья на глазах. Всем искренне желаю деток ‒ это самое большое счастье, которое может испытать человек. Мы счастливчики. С благодарностью и любовью,
 ‒ написала Ирина, отметив супруга.

Напомним,

 

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд отдых звезд Дмитрий Монатик социальные сети фото новости Monatik Ирина Монатик

Материалы по теме

Молодая жена Виктора Павлика беременна первенцем: трогательные фото
Новости

Молодая жена Виктора Павлика беременна первенцем: трогательные фото
7-летний белокожий афробританец с пышными кудрями стал звездой соцсетей
Новости

7-летний белокожий афробританец с пышными кудрями стал звездой соцсетей
Лучшие мировые мультипликаторы на ТЕТ: Жизнь насекомых, В поисках Немо, Цыпленок Цыпа
Анонсы на ТВ

Лучшие мировые мультипликаторы на ТЕТ: Жизнь насекомых, В поисках Немо, Цыпленок Цыпа
Нарушая правила: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 10.01.2021)
Сериалы

Нарушая правила: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 10.01.2021)

Популярное на сайте

Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают на святки

Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают на святки
Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Популярное видео

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)
Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)

Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK