MONATIK с женой похвастались успехами сыновей: Запоминаем каждый миг ‒ видео
Январские каникулы мультиартист Дима Монатик вместе с семьей проводит на Мальдивах.
Так, знаменитость опубликовал трогательное видео, на котором запечатлены его дети. Оказывается, 5-летний Даня преуспевает в плаванье и езде на велосипеде, а 4-летний Платон унаследовал от отца любовь к танцам.
Моя гордость и мега любовь. Даня в свои пять уже человек амфибия и самый быстрый среди нас велосипедист! А Платон в свои почти четыре, стремительно и смело повышает статус аквамена и любовь к танцам... лучший в Макарене! Мои! Запоминаю каждый миг... секундами каждыми.
В период когда младшенький Платоша активно учится плавать в преддверии своих 4 лет, Данечка в свои 5 лет с ластами переплывает бассейн. Искренняя гордость и слезы счастья на глазах. Всем искренне желаю деток ‒ это самое большое счастье, которое может испытать человек. Мы счастливчики. С благодарностью и любовью,‒ написала Ирина, отметив супруга.
Напомним,