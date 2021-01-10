Звезда "Дневников вампира" Нина Добрев планирует пойти под венец с олимпийским чемпионом ‒ подробности
10 января 2021 13:28
Катерина Даниленко
Актриса Нина Добрев
социальная сеть Instagram
О романе актрисы Нины Добрев и сноубордиста Шона Уайта впервые начали говорить летом 2020. Сейчас молодые люди строят долгосрочные семейные планы.
Об окончательной и бесповоротной любви знаменитостей начали говорить близкие друзья пары. Они уверены, что звезда «Дневников вампира»
и трехкратный олимпийский чемпион уже в этом году сыграют пышную свадьбу.
У Нины и Шона все хорошо. Они искренне влюблены и прекрасно смотрятся вместе. Это очень мило. Они открыто говорят о своем совместном будущем, потому что очень счастливы друг с другом.
Актриса Нина Добрев с возлюбленным Шоном Уайтом / социальная сеть Instagram
И это неудивительно, ведь все свободное время Нина и Шон проводят вместе, публикуя трогательные совместные снимки. К примеру, Новый год влюбленные встречали на горнолыжном курорте в штате Монтана, а на Рождество отправились к семье спортсмена.
Актриса Нина Добрев с возлюбленным Шоном Уайтом / социальная сеть Instagram
Примечательно, что роман Добрев и Уайта начался всего через несколько месяцев после того, как актриса рассталась с режиссером и сценаристом Грантом Меллоном. До этого знаменитость была замечена за поцелуями с актером Гленом Пауэллом. А наиболее обсуждаемые были ее отношения с коллегой по сериалу «Дневники вампира» Йеном Сомерхолдером. Пара встречалась с 2011 по 2013 год.
Напомним,
Нина Добрев и Грант Меллон / социальная сеть Instagram
Нина Добрев и Глен Пауэлл / социальная сеть Instagram
Нина Добрев и Йен Сомерхолдер / социальная сеть Instagram