Звезда "Дневников вампира" Нина Добрев планирует пойти под венец с олимпийским чемпионом ‒ подробности

10 января 2021 13:28 Катерина Даниленко
Звезда
Актриса Нина Добрев
социальная сеть Instagram

О романе актрисы Нины Добрев и сноубордиста Шона Уайта впервые начали говорить летом 2020. Сейчас молодые люди строят долгосрочные семейные планы.

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Об окончательной и бесповоротной любви знаменитостей начали говорить близкие друзья пары. Они уверены, что звезда «Дневников вампира» и трехкратный олимпийский чемпион уже в этом году сыграют пышную свадьбу.

У Нины и Шона все хорошо. Они искренне влюблены и прекрасно смотрятся вместе. Это очень мило. Они открыто говорят о своем совместном будущем, потому что очень счастливы друг с другом.

Актриса Нина Добрев с возлюбленным Шоном Уайтом / социальная сеть Instagram

И это неудивительно, ведь все свободное время Нина и Шон проводят вместе, публикуя трогательные совместные снимки. К примеру, Новый год влюбленные встречали на горнолыжном курорте в штате Монтана, а на Рождество отправились к семье спортсмена.

Актриса Нина Добрев с возлюбленным Шоном Уайтом / социальная сеть Instagram

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Примечательно, что роман Добрев и Уайта начался всего через несколько месяцев после того, как актриса рассталась с режиссером и сценаристом Грантом Меллоном. До этого знаменитость была замечена за поцелуями с актером Гленом Пауэллом. А наиболее обсуждаемые были ее отношения с коллегой по сериалу «Дневники вампира» Йеном Сомерхолдером. Пара встречалась с 2011 по 2013 год.

Напомним,

Нина Добрев и Грант Меллон / социальная сеть Instagram

Нина Добрев и Глен Пауэлл / социальная сеть Instagram

Нина Добрев и Йен Сомерхолдер / социальная сеть Instagram
 

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