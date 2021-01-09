Вера Брежнева тайком снимает Меладзе в собственном доме ‒ видео
Певица Вера Брежнева ‒ активный пользователь соцсетей, однако лицезреть снимки с супругом Константином Меладзе в ее аккаунте можно крайне редко.
Так, в этот раз Вера показала короткий видеоролик со спальной комнаты, где вместе с Константином расположилась на кровати и записала обращение к поклонникам. Артистка была одета в удобный оранжевый свитшот, а Меладзе облачился в черный спортивный костюм.
Cегодня вечер Harry Styles. Собираемся вместе, но сниматься никто не хочет. Обожаю такие вечера. И снимаю их тайком,‒ пояснила Вера.
Напомним,