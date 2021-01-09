Вера Брежнева тайком снимает Меладзе в собственном доме ‒ видео

9 января 2021 18:00 Катерина Даниленко
Вера Брежнева тайком снимает Меладзе в собственном доме ‒ видео
Певица Вера Брежнева
социальная сеть Instagram

Певица Вера Брежнева ‒ активный пользователь соцсетей, однако лицезреть снимки с супругом Константином Меладзе в ее аккаунте можно крайне редко.

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Композитор не любит выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение, однако изредка исполнительнице все же удается показать, как она проводит вечера с мужем или же запечатлеть возлюбленного за любимым делом.

Так, в этот раз Вера показала короткий видеоролик со спальной комнаты, где вместе с Константином расположилась на кровати и записала обращение к поклонникам. Артистка была одета в удобный оранжевый свитшот, а Меладзе облачился в черный спортивный костюм.

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Спустя некоторое время звездная чета переместилась в гостиную, где композитор играл на фортепиано, а Вера тайно его записывала на видео. В его репертуаре были композиции Гарри Стайлза.

Cегодня вечер Harry Styles. Собираемся вместе, но сниматься никто не хочет. Обожаю такие вечера. И снимаю их тайком,
‒ пояснила Вера.

Напомним,

 

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