Алина Гросу с новым возлюбленным смастерили символические кольца: так и до свадьбы недалеко

Новый бойфренд Алины Гросу ни на шаг не отходит от нее.

Еще летом 2020 года появилась информация о том, что певица Алина Гросу после развода закрутила роман с коллегой, актером Романом Полянским. Мужчина неоднократно снимался в клипах знаменитости и даже оказался ее соседом по московской квартире.

Артистка не подтверждает официально новые отношения, однако постоянно находится рядом с актером. Молодые люди поддерживают друг друга на различных интервью, снимаются вместе в сериалах и ездят отдыхать.

Так, около недели назад Гросу и Полянский вернулись с горнолыжного курорта «Буковель», а позавчера посетили ювелирный мастер-класс. Знаменитости собственноручно сделали два кольца.

Ювелирный мастер-класс. Стерли пальцы, сожгли стол, видели золотую пыль и все ради результата. Безумно люблю что-то создавать, мастерить и чему-то новому учиться. Сбылась ещё одна мечта,

‒ написала артистка.

Кроме того, Алина познакомила Романа со своими родственниками. Сейчас пара находится в поселке Тарашаны, что в Черновицкой области. Там молодые люди отмечали Рождество с семейством Гросу, а также катались на тюбингах с горки.

Катались в Тарашанах на плюшках с крутой горки, две секунды свободного падения, жизнь перед глазами и отбитая попа. Противоположный пол счастлив до ужаса. А мне было на что приземляться, так что я улыбаюсь.

Напомним,