Алина Гросу с новым возлюбленным смастерили символические кольца: так и до свадьбы недалеко
Новый бойфренд Алины Гросу ни на шаг не отходит от нее.
Артистка не подтверждает официально новые отношения, однако постоянно находится рядом с актером. Молодые люди поддерживают друг друга на различных интервью, снимаются вместе в сериалах и ездят отдыхать.
Так, около недели назад Гросу и Полянский вернулись с горнолыжного курорта «Буковель», а позавчера посетили ювелирный мастер-класс. Знаменитости собственноручно сделали два кольца.
Ювелирный мастер-класс. Стерли пальцы, сожгли стол, видели золотую пыль и все ради результата. Безумно люблю что-то создавать, мастерить и чему-то новому учиться. Сбылась ещё одна мечта,‒ написала артистка.
Катались в Тарашанах на плюшках с крутой горки, две секунды свободного падения, жизнь перед глазами и отбитая попа. Противоположный пол счастлив до ужаса. А мне было на что приземляться, так что я улыбаюсь.
Напомним,