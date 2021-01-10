Алина Гросу с новым возлюбленным смастерили символические кольца: так и до свадьбы недалеко

10 января 2021 11:29 Катерина Даниленко
Алина Гросу с новым возлюбленным смастерили символические кольца: так и до свадьбы недалеко
Певица Алина Гросу с актером Романом Полянским
социальная сеть Instagram

Новый бойфренд Алины Гросу ни на шаг не отходит от нее.

Читайте такжеОля Полякова рассказала, как называется рок-коллектив ее старшей дочери
Еще летом 2020 года появилась информация о том, что певица Алина Гросу после развода закрутила роман с коллегой, актером Романом Полянским. Мужчина неоднократно снимался в клипах знаменитости и даже оказался ее соседом по московской квартире.

Артистка не подтверждает официально новые отношения, однако постоянно находится рядом с актером. Молодые люди поддерживают друг друга на различных интервью, снимаются вместе в сериалах и ездят отдыхать.

Так, около недели назад Гросу и Полянский вернулись с горнолыжного курорта «Буковель», а позавчера посетили ювелирный мастер-класс. Знаменитости собственноручно сделали два кольца.

Ювелирный мастер-класс. Стерли пальцы, сожгли стол, видели золотую пыль и все ради результата. Безумно люблю что-то создавать, мастерить и чему-то новому учиться. Сбылась ещё одна мечта,
‒ написала артистка.

Читайте такжеДочь Валерия Меладзе серьезно травмировалась: Сломать шею в Рождество
Кроме того, Алина познакомила Романа со своими родственниками. Сейчас пара находится в поселке Тарашаны, что в Черновицкой области. Там молодые люди отмечали Рождество с семейством Гросу, а также катались на тюбингах с горки.

Катались в Тарашанах на плюшках с крутой горки, две секунды свободного падения, жизнь перед глазами и отбитая попа. Противоположный пол счастлив до ужаса. А мне было на что приземляться, так что я улыбаюсь.

Напомним,

 

Облако тегов

личная жизнь звезд Алина Гросу социальные сети фото новости романы звезд Роман Полянский

Материалы по теме

Звезда "Дневников вампира" Нина Добрев планирует пойти под венец с олимпийским чемпионом
Новости

Звезда "Дневников вампира" Нина Добрев планирует пойти под венец с олимпийским чемпионом
Гороскоп на 11 января 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 11 января 2021 для всех знаков Зодиака
7-летний белокожий афробританец с пышными кудрями стал звездой соцсетей
Новости

7-летний белокожий афробританец с пышными кудрями стал звездой соцсетей
Дочь «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время рассказала о здоровье онкобольной актрисы
Новости

Дочь «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время рассказала о здоровье онкобольной актрисы

Популярное на сайте

Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают на святки

Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают на святки
Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Популярное видео

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)
Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)

Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK