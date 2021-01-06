MONATIK поделился яркими фото с семейного отдыха на Мальдивах
Певец MONATIK наслаждается долгожданным зимним отдыхом.
В качестве курорта для зимнего релакса MONATIK выбрал Мальдивы. На эти сказочные острова артист отправился вместе со своей семьей – женой Ириной и сыновьями Платном и Даниилом.
В своем Инстаграм певец не забывает показывать, как проходят их каникулы. Одним из самых ярких кадров оказалось фото, где Дмитрий с подросшими сыновьями наблюдает за невероятным закатом.
День, когда все остановилось. Когда работают только сердца и выгорает фиолетовый из под уставших век. Привет тот, кто протер глаза, а оказалось — Это не приснилось. Привет, самый счастливый во вселенной человек, - написал в комментариях под снимков певец.