MONATIK поделился яркими фото с семейного отдыха на Мальдивах

6 января 2021 15:20 Юлия Крутиева
MONATIK поделился яркими фото с семейного отдыха на Мальдивах
Певец MONATIK
instagram.com/monatik_official

Певец MONATIK наслаждается долгожданным зимним отдыхом.

Читайте также2-месячный сын звезды "Гарри Поттера" попал в больницу с коронавирусом
В начале 2021 года украинские знаменитости решили провести рождественские праздники за границей. Среди них оказался и один из самых рейтинговых артистов MONATIK.

В качестве курорта для зимнего релакса MONATIK выбрал Мальдивы. На эти сказочные острова артист отправился вместе со своей семьей – женой Ириной и сыновьями Платном и Даниилом.

В своем Инстаграм певец не забывает показывать, как проходят их каникулы. Одним из самых ярких кадров оказалось фото, где Дмитрий с подросшими сыновьями наблюдает за невероятным закатом.

День, когда все остановилось. Когда работают только сердца и выгорает фиолетовый из под уставших век. Привет тот, кто протер глаза, а оказалось — Это не приснилось. Привет, самый счастливый во вселенной человек, - написал в комментариях под снимков певец.

MONATIK с сыновьями / instagram.com/monatik_official
Читайте такжеКатя Осадчая мечтает заняться спортом, которое любила в детстве, но покинула
Также фолловерам артиста понравилась фотография, на которой он позирует вместе со своей супругой. Кадр MONATIK сопроводил смайлами в виде сердечек.

MONATIK с женой Ириной / instagram.com/monatik_official
Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд отдых звезд Дмитрий Монатик социальные сети новости Monatik Монатик Ирина Демичева мальдивы Ирина Монатик

Материалы по теме

Лучший сыщик: почему стоит посмотреть рождественскую премьеру от ICTV
Анонсы на ТВ

Лучший сыщик: почему стоит посмотреть рождественскую премьеру от ICTV
2-месячный сын звезды "Гарри Поттера" попал в больницу с коронавирусом
Новости

2-месячный сын звезды "Гарри Поттера" попал в больницу с коронавирусом
Джентльмены: на Интере состоится премьера нашумевшей криминальной комедии
Анонсы на ТВ

Джентльмены: на Интере состоится премьера нашумевшей криминальной комедии
Гороскоп на 7 января 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 7 января 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Ирина Билык рассказала, за что благодарна 2020 году

Ирина Билык рассказала, за что благодарна 2020 году
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)
Новорічна ніч на каналі «Україна» – смотреть шоу онлайн (эфир от 31.12.2020)

Новорічна ніч на каналі «Україна» – смотреть шоу онлайн (эфир от 31.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK