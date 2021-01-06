MONATIK поделился яркими фото с семейного отдыха на Мальдивах

Певец MONATIK наслаждается долгожданным зимним отдыхом.

В начале 2021 года украинские знаменитости решили провести рождественские праздники за границей. Среди них оказался и один из самых рейтинговых артистов MONATIK

В качестве курорта для зимнего релакса MONATIK выбрал Мальдивы. На эти сказочные острова артист отправился вместе со своей семьей – женой Ириной и сыновьями Платном и Даниилом.

В своем Инстаграм певец не забывает показывать, как проходят их каникулы. Одним из самых ярких кадров оказалось фото, где Дмитрий с подросшими сыновьями наблюдает за невероятным закатом.

День, когда все остановилось. Когда работают только сердца и выгорает фиолетовый из под уставших век. Привет тот, кто протер глаза, а оказалось — Это не приснилось. Привет, самый счастливый во вселенной человек, - написал в комментариях под снимков певец.

MONATIK с сыновьями / instagram.com/monatik_official

Также фолловерам артиста понравилась фотография, на которой он позирует вместе со своей супругой. Кадр MONATIK сопроводил смайлами в виде сердечек.

MONATIK с женой Ириной / instagram.com/monatik_official

Напомним,