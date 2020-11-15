MONATIK о ревности в семье: Нет ни времени, ни причин

15 ноября 2020 19:00 Катерина Даниленко
MONATIK о ревности в семье: Нет ни времени, ни причин
Мультиартист Дима Монатик с женой Ириной
социальная сеть Instagram

Продюсерский центр мультиартиста MONATIK пополнился сразу двумя подопечными: Lida Lee и NiNO.

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В интервью Кате Осадчей исполнитель рассказал, как решился на продюсирование в разгар пандемии и не ревнует ли его жена к молодым артисткам.

Певец уверен, что девушки невероятно талантливы, поэтому у него даже сомнений не было, чтобы начать с ними работать. MONATIK, Lida Lee и NiNO даже успели сделать невероятную коллаборацию, сняв клип на песню «ритмоLOVE».

Вкладываю душу и инвестиции. Но это не главное. Когда, как не в кризисные времена начинать что-то новое и для себя, и для других людей, которые того стоят. Потому что, если бы они не были настолько талантливы, то я бы никогда не набрался смелости поверить, зажить талантами... Это же войти в их творческую жизнь,
‒ заявляет мужчина.

MONATIK, Lida Lee и NiNO / социальная сеть Instagram

Обе участницы стали известными после шоу «Голос країни» и «Голос. Діти». 16-летняя NiNO еще школьница, учится в выпускном классе. Решение взять себе в команду несовершеннолетнюю девушку было рискованным шагом.

К рискам мне не привыкать. Если родители позволяют, то для меня главное, чтобы ребенок развивался. Ведь мы видим путь Тимберлейка, Бейонсе, они начинали гораздо раньше. NiNO еще немного даже поздно начала, обо мне вообще нечего говорить,
‒ добавил Монатик.

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Супруга артиста Ирина Монатик с пониманием относится к девушкам в команде. В семье звездной пары нет места ревности.

Счастливые отношения в принципе не имеют на это ни времени, ни причин. Мы все проходим вместе с самого начала до наших дней. Так оно происходит, даже по отношению к девушкам и к их карьере,
‒ отметил знаменитость.

Напомним,

 

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