MONATIK поделился редкими фото старшего сына в честь его дня ​​рождения

Певец MONATIK довольно редко делится с публикой деталями личной жизни.

На протяжении нескольких лет самый рейтинговый певец MONATIK состоит в браке с продюсером Ириной Монатик (Демичевой), которая родила ему двух замечательных детей.

В 2015 году у звезд родился сын Даниил, а в 2017 MONATIK и Ирина стали счастливыми родителями во второй раз. У них родился сын, которого пара назвала Платоном.

Сегодня Даниил отмечает свое 5-летие. Поздравить своего старшего наследника MONATIK решил публично, оставив трогательное сообщение в Инстаграм.

MONATIK с женой и сыном / instagram.com/monatik_official

Также мультиартист подготовил подборку, в которой собрал самые милые фотографии своего первенца: момент выписки с роддома и разные периоды взросления. Получилось очень трогательно.

Ты выбрал этот день... Ты появился именно в этот день, и все перевернулось... Все изменилось. Все засияло, закружилось! Я понял, что такое повзрослеть, но одновременно напомнил себе, как важно не забыть себя ребенком. Я так тебе благодарен! Я так люблю вас с братом! - пишет . - @irinamonatik , как же я тебе благодарен за эти чудеса. Даня, вполне возможно, однажды ты зарегистрируешься здесь и обязательно, с присущим тебе любопытством, доскролишь до этого поста! Я горжусь тобой, как СЫНОМ, горжусь тобой, как старшим БРАТОМ, горжусь тобой, как ДРУГОМ.

MONATIK с сыном / instagram.com/monatik_official

Напомним,