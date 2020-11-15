Андре Тан заговорил о старости: Важно не количество, а качество

15 ноября 2020 14:00 Катерина Даниленко
Андре Тан заговорил о старости: Важно не количество, а качество
Украинский дизайнер Андре Тан
социальная сеть Instagram

38-летний дизайнер Андре Тан признался, что все чаще задумывается о старости.

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Модельер уже распланировал себе, где будет жить и чем заниматься в возрасте 65-70 лет. Мужчина уверен, что его старость пройдет ни чем не хуже, чем молодость и зрелость.

Жизнь делится на три части: когда ты веришь в Санта Клауса, когда ты не веришь в Санта Клауса и когда ты уже сам Санта Клаус,
‒ начал излагать свои мысли Тан.

Психологическая старость, по его словам, начинается с момента выхода на пенсию. Если же человек в преклонном возрасте так же работает, как и раньше, то он не старый, а все еще зрелый.

Верю, что в возрасте 65-70 лет я буду творить, как и все великие дизайнеры. Свой бешеный ритм я, конечно, приостановлю: наконец-то смогу позволить себе начинать работать в 12 и заканчивать не позже 5. Ах да, и все это в моем маленьком домике на берегу озера. Дизайн я, кстати, уже придумал,
‒ разоткровенничался всемирно известный дизайнер.

Украинский дизайнер Андре Тан / социальная сеть Instagram

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Кроме того, Андре считает, что важно не количество прожитых лет, а качество. Цели прожить до 100 лет у него нет.

Не хочется прожить 100 лет, если в 90 я уже не смогу сам себя обслуживать. Главное, на сколько ты себя чувствуешь, а возраст ー это всего лишь цифра в паспорте,
‒ резюмировал модельер.

Напомним,

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