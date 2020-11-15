Андре Тан заговорил о старости: Важно не количество, а качество
38-летний дизайнер Андре Тан признался, что все чаще задумывается о старости.
Жизнь делится на три части: когда ты веришь в Санта Клауса, когда ты не веришь в Санта Клауса и когда ты уже сам Санта Клаус,‒ начал излагать свои мысли Тан.
Психологическая старость, по его словам, начинается с момента выхода на пенсию. Если же человек в преклонном возрасте так же работает, как и раньше, то он не старый, а все еще зрелый.
Верю, что в возрасте 65-70 лет я буду творить, как и все великие дизайнеры. Свой бешеный ритм я, конечно, приостановлю: наконец-то смогу позволить себе начинать работать в 12 и заканчивать не позже 5. Ах да, и все это в моем маленьком домике на берегу озера. Дизайн я, кстати, уже придумал,‒ разоткровенничался всемирно известный дизайнер.
Не хочется прожить 100 лет, если в 90 я уже не смогу сам себя обслуживать. Главное, на сколько ты себя чувствуешь, а возраст ー это всего лишь цифра в паспорте,‒ резюмировал модельер.
Напомним,