7-летний белокожий афробританец с пышными кудрями стал звездой соцсетей
7-летний житель Великобритании Элайджа Энверин обрел невероятную популярность благодаря своей особенной внешности.
Мама малыша Люси Доус рассылала фото сына во всевозможные агентства и водила на кастинги. Она посчитала, что это отличный шанс повысить самооценку ребенка. Элайджа уже в 5-летнем возрасте начал стыдиться своей яркой внешности, ведь сверстники часто показывали на него пальцем и громко обсуждали.
В столь юном возрасте мальчик занимается не только моделингом, но и спортом, а именно ‒ гимнастикой. У знаменитости есть большая мечта, которую он собирается осуществить после окончания школы. Он намерен переехать в Южную Африку и открыть там приют для раненых диких животных.
Элайджа в семье не один ребенок. У него есть 5-летний брат Эрзиэль и 15-летняя сестра Мэдди, у них альбинизма нет, но есть тот же взрыв непослушных кудрей.
Эти двое напоминают мне Тома и Джерри. Раздражают друг друга, дразнят, дерутся. Но не могут жить друг без друга,‒ рассказывает о сыновьях мама.
Напомним,
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