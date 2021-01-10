7-летний белокожий афробританец с пышными кудрями стал звездой соцсетей

10 января 2021 13:15 Катерина Даниленко
7-летний белокожий афробританец с пышными кудрями стал звездой соцсетей
7-летний белокожий афробританец Элайджа Энверин
социальная сеть Instagram

7-летний житель Великобритании Элайджа Энверин обрел невероятную популярность благодаря своей особенной внешности.

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Мальчик родился с альбинизмом, благодаря которому начал карьеру модели. Кожа афробританца была необычно светлой, а волосы невероятно кудрявыми, поэтому модельные агентства давно заприметили Элайджу.

Мама малыша Люси Доус рассылала фото сына во всевозможные агентства и водила на кастинги. Она посчитала, что это отличный шанс повысить самооценку ребенка. Элайджа уже в 5-летнем возрасте начал стыдиться своей яркой внешности, ведь сверстники часто показывали на него пальцем и громко обсуждали.

В столь юном возрасте мальчик занимается не только моделингом, но и спортом, а именно ‒ гимнастикой. У знаменитости есть большая мечта, которую он собирается осуществить после окончания школы. Он намерен переехать в Южную Африку и открыть там приют для раненых диких животных.

Белокожий афробританец Элайджа Энверин / социальная сеть Instagram

Элайджа в семье не один ребенок. У него есть 5-летний брат Эрзиэль и 15-летняя сестра Мэдди, у них альбинизма нет, но есть тот же взрыв непослушных кудрей.

Эти двое напоминают мне Тома и Джерри. Раздражают друг друга, дразнят, дерутся. Но не могут жить друг без друга,
‒ рассказывает о сыновьях мама.

Модель Элайджа Энверин с мамой / социальная сеть Instagram

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На сегодняшний день Элайджа Энверин очень популярен в социальных сетях. Многие хотят следить за карьерой начинающего манекенщика‒альбиноса.

Напомним,

Белокожий афробританец Элайджа Энверин / социальная сеть Instagram

Белокожий афробританец Элайджа Энверин / социальная сеть Instagram

Белокожий афробританец Элайджа Энверин / социальная сеть Instagram
 

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