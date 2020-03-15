Лидия Таран показала дочь-подростка от Доманского: на папу похожа
15 марта 2020 11:00
Катерина Даниленко
Телеведущая Лидия Таран
социальная сеть Instagram
Звездная семья распалась еще 10 лет назад. Телеведущий ушел от жены, оставив ее с трехлетней дочерью на руках.
Сейчас Лидия Таран
наиболее известная как ведущая ТСН, журналистка и медийная личность, которая занимается благотворительностью. Однако широкую популярность женщина получила, скорее, благодаря своей личной жизни. С 2005 по 2010 год она была гражданской женой коллеги по каналу Андрея Доманского. В браке с мужчиной у нее родилась дочь Василина.
Лидия Таран и Андрей Доманский / социальная сеть Instagram
На сегодняшний день Лидия сконцентрирована на своей дочери и карьерном успехе. В своем Instagram ведущая показала, как проводит время с подросшей дочерью во время карантина.
Карантин ‒ это специальное время для того, чтобы найти время на то, на что раньше не хватало времени. Наш мяч ждал этого дня. На карантине день 1. Лидия Таран на спорте. Пишите-советуйте, чем бы завтра заняться, потому что 3 недели впереди,
‒ написала знаменитость.
Телеведущая Лидия Таран с дочерью Василиной / социальная сеть Instagram
Фолловеры отметили, что Василина очень подросла и стала еще более похожей на звездных родителей: «Доченька красавица. Вся в маму!», «Как сестренки», «А мне черты Андрея прослеживаются», «На папу похожа».
Напомним,