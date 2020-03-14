Джаред Лето взобрался на вершину аварийного моста в Киеве

14 марта 2020 11:00 Катерина Даниленко
Джаред Лето взобрался на вершину аварийного моста в Киеве
Фронтмен группы «30 Seconds to Mars» Джаред Лето
социальная сеть Instagram

Актер показал любимое место в Киеве.

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Известный музыкант Джаред Лето поделился шокирующим видео в своем Instagram. Во время одной из поездок в Киев исполнитель поднялся на Рыбальский вантовый мост, который находится в аварийном состоянии.

Певец без страховки взобрался на один из пилонов моста, чтобы сделать там селфи и заснять свой подъем на видео. Мужчина признался, что испытывает особую любовь к киевским мостам, ну а на месте этого предложил сделать парк L’єto.

Одна из моих любимых вещей в путешествии в Киев ‒ все мосты, на которые я могу подняться. Я слышал, что они закрывают этот ржавый старый мост, на котором работают уже 20 лет… Это крутое место и немало людей любят проводить там время. Возможно, они могли бы превратить его в парк? Парк L’єto звучит неплохо,
‒ написал фронтмен «30 Seconds to Mars».

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К слову, мост был открыт в 1963 году и соединял Подол и Рыбальский остров. Для автомобилей мост был закрыт несколько лет назад, а весной 2019 его полностью перекрыли и для пешеходов. Конструкцию готовят к сносу, а на ее месте планируют построить новый мост.

Напомним,

 

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