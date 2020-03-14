Джаред Лето взобрался на вершину аварийного моста в Киеве
Актер показал любимое место в Киеве.
Певец без страховки взобрался на один из пилонов моста, чтобы сделать там селфи и заснять свой подъем на видео. Мужчина признался, что испытывает особую любовь к киевским мостам, ну а на месте этого предложил сделать парк L’єto.
Одна из моих любимых вещей в путешествии в Киев ‒ все мосты, на которые я могу подняться. Я слышал, что они закрывают этот ржавый старый мост, на котором работают уже 20 лет… Это крутое место и немало людей любят проводить там время. Возможно, они могли бы превратить его в парк? Парк L’єto звучит неплохо,‒ написал фронтмен «30 Seconds to Mars».
Напомним,