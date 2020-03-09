Джаред Лето сорвался со скалы: едва не погиб
Опасное хобби могло лишить жизни актера.
Оказывается, звезда давно увлекается активным спортом, а именно скалолазанием. На днях он в очередной раз решил испытать судьбу, отправившись в горы Red Rock в штат Невада.
Не хочу драматизировать, но сегодня тот день, когда я едва не погиб. Я с профессиональным скалолазом Алексом Хоннольдом сорвался со скалы. Я посмотрел вверх, и через несколько секунд моя страховочная веревка оборвалась, пока я болтался на высоте около 600 футов,– написал Джаред под фотодоказательствами.
Помню, как смотрел вниз на землю. Это был странный момент – меньше страха, больше осознания реальности и нотки меланхолии. Адреналин появился после того, как я вернулся на скалу. Но мы пережили все это и выжили. В общем, это было довольно весело. Мы продолжили забираться на гору и ночью,‒ добавил музыкант.
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