Від пацанки до панянки-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2021)

Смотрите в 9 выпуске реалити Від пацанки до панянки-5: на этой неделе Школу леди посетят родители учениц. В каждой девочки будет отдельная психология, с кем из родителей и психологом. Во время разговора они проговорят все недоразумения между ними. Психолог им поможет простить друг друга и наладить контакт. Будет много слез и объятий. Все ради счастливого будущего выпускниц Школы леди.
9 выпуск реалити Від пацанки до панянки-5 смотрите 26 апреля в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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