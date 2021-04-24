Від пацанки до панянки-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2021)

26 апреля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 9 выпуск 5 сезона реалити Від пацанки до панянки. 9 выпуск проекта Від пацанки до панянки 5 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в 9 выпуске реалити Від пацанки до панянки-5 : на этой неделе Школу леди посетят родители учениц. В каждой девочки будет отдельная психология, с кем из родителей и психологом. Во время разговора они проговорят все недоразумения между ними. Психолог им поможет простить друг друга и наладить контакт. Будет много слез и объятий. Все ради счастливого будущего выпускниц Школы леди.

9 выпуск реалити Від пацанки до панянки-5 смотрите 26 апреля в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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