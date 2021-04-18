Від пацанки до панянки-5: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 19.04.2021)

19 апреля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 8 выпуск 5 сезона реалити Від пацанки до панянки. 8 выпуск проекта Від пацанки до панянки 5 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в 8 выпуске реалити Від пацанки до панянки-5 : Поколение Z должно уметь не только тратить, но и зарабатывать. На этой неделе ученицы этой Школы леди реалити «Від пацанки до панянки» будут учиться обращаться с деньгами. Они пройдут проверку в казино. Будут учится зарабатывать и должны изменить отношение к финансам. По итогам недели педагоги определят саму худшую ученицу и девушку, которая покинет Школу. Возможно, сразу несколько учениц отправится домой. Все зависит только от них.

8 выпуск реалити Від пацанки до панянки-5 смотрите 19 апреля в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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