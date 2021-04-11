Наталка Денисенко вспомнила, как Андрей Фединчик рассказал первой жене о романе с ней

11 апреля 2021 18:00 Катерина Даниленко
Наталка Денисенко вспомнила, как Андрей Фединчик рассказал первой жене о романе с ней
Наталка Денисенко с мужем Андреем Фединчиком
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Звездные супруги Наталка Денисенко и Андрей Фединчик не скрывают, что их отношения начались еще тогда, когда мужчина состоял в браке с другой женщиной.

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Пара не желала быть любовниками, поэтому сразу решила расставить все точки над «і». Актер рассказал супруге о внезапно вспыхнувших чувствах к другой женщине. Наталка призналась, что все они очень тяжело переживали этот период.

Он был полностью честен перед ней. Спасибо ему, что я не была любовницей, потому что это тоже для женщины важно. Он сразу сказал и мне, и ей. Да, это было очень трудно и очень болезненно.

Тогда актеры винили себя в том, что разбили семью, но они были уверены, что созданы друг для друга. Сейчас все в прошлом, в каждого своя жизнь.

Это был такой ад, потому что развод и мы себя винили в том, что вот у нас любовь, а мы разбили семью. Сейчас все нормально, в его бывшей в порядке, она молодая, красивая женщина. В жизни может быть что угодно,
‒ вспомнила Денисенко.

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На вопрос, боится ли актриса, что Фединчик и ее может оставить, отвечает, что в жизни нельзя быть уверенным в чем-то на 100%. Но она очень надеется, что так не произойдет. Андрей же признается, что делает все возможное, чтобы его избранница была счастливой рядом с ним.

Точно так и я знаю, что она очень красивая женщина, она может влюбиться. Я допускаю этот момент, я бы не хотел, чтобы так произошло и делаю для этого все.

Напомним,

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