Наталка Денисенко готовится к свадьбе: Поставила его перед фактом

28 марта 2021 18:00 Катерина Даниленко
Наталка Денисенко готовится к свадьбе: Поставила его перед фактом
Актриса Наталка Денисенко
социальная сеть Instagram

Актерская семья Андрея Фединчика и Наталки Денисенко ошеломила новостью. Влюбленные хотят второй раз отгулять свадьбу.

Читайте такжеВниз головой: Ирина Федишин качает пресс по системе Арнольда Шварценеггера ‒ видео
Пара узаконила свои отношения 1 апреля 2017 года. Тогда знаменитости пошли под венец на Мальдивах. В этом году на 4-ю годовщину брака актриса решила организовать еще одно торжество.

Оказывается, съемки в новом сезоне «Папаньки», где герой Фединчика женится, натолкнули ее на мысль, что можно повторить свой счастливый день. Денисенко уже даже успела сшить себе свадебный наряд.

Андрей играет гуляку, у которого куча девушек. В конце он женится, но непонятно, это я, или это другая девушка, потому что я с ним тоже там снимаюсь. Я говорю: «Ну так несправедливо, я хочу свадьбу!». Поэтому я сшила себе свадебное платье в ателье и просто поставила его перед фактом. Я сказала: «Если ты не можешь, то я могу взять кого-то другого»,
‒ шутит знаменитость.

Свадьба Наталки Денисенко и Андрея Фединчика на Мальдивах / социальная сеть Instagram

Читайте такжеСергей Жигунов второй раз развелся с женой и женился на копии Заворотнюк
На годовщины влюбленные не покупают друг другу дорогих подарков, а стараются провести этот день вдвоем. Они устраивают романтические вечера и наслаждаются обществом друг друга.

Напомним,

  

Облако тегов

свадьбы звезд личная жизнь звезд социальные сети Андрей Фединчик фото новости Наталка Денисенко

Материалы по теме

Захотела и сделала: Блогер-миллионник София Стужук ответила на волну критики касательно пластики груди
Новости

Захотела и сделала: Блогер-миллионник София Стужук ответила на волну критики касательно пластики груди
Скандал в Сети! Светлана Лобода подает в суд на пластического хирурга
Новости

Скандал в Сети! Светлана Лобода подает в суд на пластического хирурга
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 11 выпуск
Телешоу

Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 11 выпуск
Бедная Саша: смотреть онлайн 4 серию
Сериалы

Бедная Саша: смотреть онлайн 4 серию

Популярное на сайте

Холостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021
Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
МАСКА: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)

МАСКА: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK