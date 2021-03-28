Наталка Денисенко готовится к свадьбе: Поставила его перед фактом
Актерская семья Андрея Фединчика и Наталки Денисенко ошеломила новостью. Влюбленные хотят второй раз отгулять свадьбу.
Оказывается, съемки в новом сезоне «Папаньки», где герой Фединчика женится, натолкнули ее на мысль, что можно повторить свой счастливый день. Денисенко уже даже успела сшить себе свадебный наряд.
Андрей играет гуляку, у которого куча девушек. В конце он женится, но непонятно, это я, или это другая девушка, потому что я с ним тоже там снимаюсь. Я говорю: «Ну так несправедливо, я хочу свадьбу!». Поэтому я сшила себе свадебное платье в ателье и просто поставила его перед фактом. Я сказала: «Если ты не можешь, то я могу взять кого-то другого»,‒ шутит знаменитость.
Напомним,