Стосується кожного: Наследство с уголовным акцентом (эфир от 30.06.2021)

28 июня 2021 21:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Наследство с уголовным акцентом (эфир от 30.06.2021)
Стосується кожного: Наследство с уголовным акцентом (эфир от 30.06.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 30 июня. Тема – Наследство с уголовным акцентом.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 35-летняя Галина Томашенко из Киевской области 5 лет не могла попасть в столичную квартиру, где прописаны четверо ее детей. Два года назад отец двух детей Галины Вадим Томашенко внезапно исчез. Через год поисков его нашли замученным на Житомирщине. После смерти бывшего мужа Галина узнала, что квартиру продали и уже сдают в аренду. От имени Вадима вроде действовал человек по имени Валерий, который представлялся его другом. Вадим отрицает любые мошеннические действия со своей стороны и обвиняет многодетную жену друга в том, что она изменами довела бывшего мужа до беспомощного состояния. Что на самом деле произошло с владельцем скандальной квартиры и почему до сих пор маленькие наследники не могут получить жилье отца?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 30 июня в 18:05 на Интере и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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