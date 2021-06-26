МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2021)
26 июня 2021 21:00
Юлия Туренко
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2021)
пресс-служба канала СТБ
26 июня на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY. 4 выпуск проекта МастерШеф. CELEBRITY смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 4 выпуске шоу МастерШеф. CELEBRITY
: На кухне «МастерШеф. CELEBRITY» в кулинарном боюпоединке схлестнутся знаменитые блондинки и брюнетки. Светлые головы украинского шоу-бизнеса Алена Шоптенко, Ирина Федышин и Светлана Вольнова и жгучие черноволоски Надежда Матвеева, Мишель Андраде и Саша Зарицкая. Телеведущая Надежда Матвеева не просто кулинар с многолетним опытом, но еще и подружка Эктора Хименес-Браво! Станет ли она джокером в команде синих, и смогут ли блондинки покорить вкусовые рецепторы судей?
4 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY смотрите 26.06.2021 в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «МастерШеф. CELEBRITY» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.