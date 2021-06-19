МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2021)

19 июня 2021 05:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2021)
пресс-служба канала СТБ

19 июня на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY. 3 выпуск проекта МастерШеф. CELEBRITY смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 3 выпуске шоу МастерШеф. CELEBRITY: На кухне «МастерШеф. CELEBRITY» в кулинарном бою сразятся Холостяки и Холостячки! Участники проекта “Холостячка” – Алексей Трегубенко, Андрей Рыбак и Илья Рыбалченко - попробуют проявить свой талант и выбороть победу у “Холостячек” – Юли Зайки, Джессики и Даны. Кто впервые услышит о сотейнике, а кто покорит самого Эктора?

3 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY смотрите 19.06.2021 в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф. CELEBRITY» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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