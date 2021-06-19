МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2021)

Смотрите в 3 выпуске шоу МастерШеф. CELEBRITY: На кухне «МастерШеф. CELEBRITY» в кулинарном бою сразятся Холостяки и Холостячки! Участники проекта “Холостячка” – Алексей Трегубенко, Андрей Рыбак и Илья Рыбалченко - попробуют проявить свой талант и выбороть победу у “Холостячек” – Юли Зайки, Джессики и Даны. Кто впервые услышит о сотейнике, а кто покорит самого Эктора?
3 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY смотрите 19.06.2021 в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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