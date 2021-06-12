МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2021)

12 июня на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY. 1 выпуск проекта МастерШеф. CELEBRITY смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в 1 выпуске шоу МастерШеф. CELEBRITY : за победу и признание кулинарных талантов будут бороться популярные брюнетки и блондинки. Команда Надежды Мейхер, Оли Цибульской и Даши Астафьевой против Оли Поляковой, Алины Грому и Tayanna!

На что только не пойдут звезды, чтобы заполучить победу – они попробуют задобрить судей поцелуями, сексуальными танцами и испанскими песнями. Но справедливого Эктора не подкупит даже это! Кто же приготовит идеальное ризотто и разгадает кулинарного крокодила? И станет ли кто-то из девушек королевой кухни «МастерШеф. CELEBRITY»?

1 выпуск шоу МастерШеф. CELEBRITY смотрите 12.06.2021 в 21:00 и 23:10 на СТБ и 30.06.2021 онлайн на нашем сайте TV.UA.

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