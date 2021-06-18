МастерШеф.СELEBRITY: участницы шоу Холостяк сразятся против мужчин из Холостячки
Из какого теста сделаны звезды, и умеют ли они готовить? Уже завтра в эфире СТБ в новом выпуске на кухне “МастерШеф. CELEBRITY” сойдутся Холостяки и Холостячки! Кто из докажет свой кулинарный талант?
В команде девушек будет настоящий джокер – Джессика принимала участие в венгерской адаптации проекта “МастерШеф”!
За чьей красотой и соблазнительностью скрывается талант шеф-повара? Смогут ли участники узнать фунчозу в кулинарном крокодиле, если сами впервые услышат это слово? Почему Холостячки удивят судей гребешками – узнаем завтра на СТБ!
Напомним,