МастерШеф.СELEBRITY: участницы шоу Холостяк сразятся против мужчин из Холостячки

18 июня 2021 14:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф.СELEBRITY: участницы шоу Холостяк сразятся против мужчин из Холостячки

Из какого теста сделаны звезды, и умеют ли они готовить? Уже завтра в эфире СТБ в новом выпуске на кухне “МастерШеф. CELEBRITY” сойдутся Холостяки и Холостячки! Кто из докажет свой кулинарный талант?

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На поле битвы “МастерШеф. СELEBRITY” выйдут те, кто даже и не думал, что сможет работать в команде и был уверен, что один в поле – воин! Участницы романтического реалити “Холостяк” – Юля “Зайка” Бельченко, Дана Оханская и Джессика Чегги против участников “Холостячки” – Алексея Тригубенко, Андрея Рыбака и Ильи Рыбальченко!

В команде девушек будет настоящий джокер – Джессика принимала участие в венгерской адаптации проекта “МастерШеф”!

За чьей красотой и соблазнительностью скрывается талант шеф-повара? Смогут ли участники узнать фунчозу в кулинарном крокодиле, если сами впервые услышат это слово? Почему Холостячки удивят судей гребешками – узнаем завтра на СТБ!

Напомним,

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