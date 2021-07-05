Стосується кожного: Смайлик для Лары (эфир от 05.07.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 5 июля. Тема – Смайлик для Лары.

Смотрите в ток-шоу Стосується кожного : 5-летняя Лара, несмотря на свой юный возраст, понимает, что отличается от других детей. Ее мышцы постепенно слабеют. Девочка никогда не ходила, ей трудно сидеть и даже поднимать руки.

Генетический тест перевернул жизнь семьи: ребенку поставили диагноз – СМА. Эта болезнь редкая, и в Украине ее не лечат. Сейчас у Лары появился шанс получить лекарство, но на его покупку нужны огромные деньги – более 6 млн гривен в год!

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн 5 июля на канале Интер в 20:00, а после эфира на нашем сайте TV.UA.