Стосується кожного: Смайлик для Лары (эфир от 05.07.2021)

5 июля 2021 18:05 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Смайлик для Лары (эфир от 05.07.2021)
Стосується кожного: Смайлик для Лары (эфир от 05.07.2021)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 5 июля. Тема – Смайлик для Лары.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 5-летняя Лара, несмотря на свой юный возраст, понимает, что отличается от других детей. Ее мышцы постепенно слабеют. Девочка никогда не ходила, ей трудно сидеть и даже поднимать руки. 

Генетический тест перевернул жизнь семьи: ребенку поставили диагноз – СМА. Эта болезнь редкая, и в Украине ее не лечат. Сейчас у Лары появился шанс получить лекарство, но на его покупку нужны огромные деньги – более 6 млн гривен в год! 

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн 5 июля на канале Интер в 20:00, а после эфира на нашем сайте TV.UA.

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