Стосується кожного: в ток-шоу – история о спасении 5-летней девочки
В понедельник, 5 июля, в 18:00 смотрите на «Интере» новый выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Смайлик для Лары».
В студии проекта известные люди объединятся ради спасения жизни девочки и помощи другим маленьким украинцам, больным СМА.
5-летняя Лара, несмотря на свой юный возраст, понимает, что отличается от других детей. Ее мышцы постепенно слабеют. Девочка никогда не ходила, ей трудно сидеть и даже поднимать руки. Лара родилась обычным ребенком в семье киевлян Любови Кравчук и Михаила Сторожука. Сначала никаких проблем в развитии малышки не было, пока мама не стала замечать слабость дочери. Отец же списывал все на обычную материнскую мнительность. Несмотря на спокойствие мужа, Люба начала консультироваться с врачами. Генетический тест перевернул жизнь семьи: ребенку поставили диагноз – СМА. Эта болезнь редкая, и в Украине ее не лечат.
Киевлянка Любовь Кравчук приедет в студию ток-шоу «Касается каждого», чтобы рассказать о своей особенной дочери и попросить помощи у всей страны, потому что спасти жизнь Лары сможет только дорогостоящее лечение.
Именно Анастасия Барзилович обратилась в редакцию «Касается каждого» с просьбой помочь спасти 5-летнюю Лару. Ведь педиатр прекрасно понимает, что в лечении детей со СМА дорога каждая минута.
Чем быстрее оказана помощь, тем больше шансов, что ребенок будет жить, – говорит врач.
Мы часто в своих эфирах говорим об орфанных заболеваниях, мы собираем в нашей студии детей, их родителей, собираем средства на лечение, пытаемся достучаться до государства, – говорит ведущий «Касается каждого» Андрей Данилевич. – И мы будем продолжать это делать, пока государство не создаст программу для поддержки детей, которые болеют СМА и другими орфанными заболеваниями. А сейчас мы призываем всех помочь спасти жизнь маленькой Лары. Я верю в силу человеческих сердец. И я надеюсь, что люди, которые услышат об этой девочке, увидят ее искреннюю улыбку, соберут деньги на спасительное лекарство, которое позволит Ларе жить долго и счастливо.
Смотрите выпуск «Смайлик для Лары» сегодня, 5 июля, в 18:00 в ток-шоу «Касается каждого» на «Интере».