Орел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу показал экспонат за $10 млн
Кирилл Макашов из тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) сходил в гости к мужчине, чьим творчеством восхищались Шер и Монсеррат Кабалье.
Недавно с этим талантливым мужчиной познакомился Кирилл Макашов - блогер и ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне».
Нур пригласил парня в свою мастерскую и показал свои самые известные работы. Например, скульптуру «Муха», которая была оценена в два миллиона долларов и заняла первое место на самом престижном конкурсе современного искусства - на Флорентийском биеннале, завоевав золотую медаль Медичи «LORENZO IL MAGNIFICO».
Эта муха рассказывает про любовь. Почему именно муха выбрана таким персонажем? Потому что ее все ненавидят. Чтобы научиться посредством этой мухи менять ненависть на любовь, нужно посмотреть на мир ее глазами, - объяснил Нур Арман, надевая «Муху» на глаза Кирилла, как очки.
Каждая из работ имеет от 5 до 7 положений, в которых она показывает разное психологическое состояние и настроение человека. Так получаются кадры, чтобы рассказать историю идеи. Когда тебе в голову приходит идея - это первое состояние: она валит с ног, крутит и колбасит, бьет и делает больно, а в итоге переворачивает все стереотипы, ты начинаешь иначе видеть и ощущать мир, собираешь остатки сил и начинаешь реализовывать мысли. А как только тебя посетят новые мысли, все начинается заново, - рассказал художник.
Напомним,