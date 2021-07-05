Орел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу показал экспонат за $10 млн

5 июля 2021 12:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Орел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу показал экспонат за $10 млн
Орел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу Кирилл Макашов
пресс-служба Нового канала

Кирилл Макашов из тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) сходил в гости к мужчине, чьим творчеством восхищались Шер и Монсеррат Кабалье.

Читайте такжеЭмбер Херд стала мамой и показала своего малыша
Нур Арман - самый знаменитый армянский художник и ювелир. Его произведения находятся в коллекциях певицы Шер, теннисиста Андре Агаси, их приобретали Монсеррат Кабалье и балерина Майя Плисецкая. В последнюю художник даже был влюблен и сделал кольцо «Майя» — балерина носила его до последнего своего дня, не снимая. 

Недавно с этим талантливым мужчиной познакомился Кирилл Макашов - блогер и ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне».

Нур пригласил парня в свою мастерскую и показал свои самые известные работы. Например, скульптуру «Муха», которая была оценена в два миллиона долларов и заняла первое место на самом престижном конкурсе современного искусства - на Флорентийском биеннале, завоевав золотую медаль Медичи «LORENZO IL MAGNIFICO».

Эта муха рассказывает про любовь. Почему именно муха выбрана таким персонажем? Потому что ее все ненавидят. Чтобы научиться посредством этой мухи менять ненависть на любовь, нужно посмотреть на мир ее глазами, - объяснил Нур Арман, надевая «Муху» на глаза Кирилла, как очки.

Орел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу показал экспонат за $10 млн / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеПринц Гарри рассказал о характере новорожденной дочери
Еще одна известная скульптура художника - «Гений» - оценена в 10 миллионов долларов. Она состоит из нескольких фигурок.

Каждая из работ имеет от 5 до 7 положений, в которых она показывает разное психологическое состояние и настроение человека. Так получаются кадры, чтобы рассказать историю идеи. Когда тебе в голову приходит идея - это первое состояние: она валит с ног, крутит и колбасит, бьет и делает больно, а в итоге переворачивает все стереотипы, ты начинаешь иначе видеть и ощущать мир, собираешь остатки сил и начинаешь реализовывать мысли. А как только тебя посетят новые мысли, все начинается заново, - рассказал художник.

Орел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу показал экспонат за $10 млн / пресс-служба Нового канала
Еще Нур пишет дорогие и очень глубокомысленные картины - стоят они по 25 тысяч долларов, некоторые украшены сусальным золотом (тончайшие листы золота, которые обычно используются в декоративных целях, - прим. ред.). Как они выглядят, можете увидеть в свежем выпуске тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» из Армении.

Напомним, 

Облако тегов

Орел и Решка Новый Канал социальные сети новости путешествия телешоу телешоу 2021 Орел и Решка. Земляне Кирилл Макашов

Материалы по теме

Кейт Миддлтон ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19
Новости

Кейт Миддлтон ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19
Яичница из тофу: рецепт фирменного завтрака от Анны Кошмал
Еда и рецепты

Яичница из тофу: рецепт фирменного завтрака от Анны Кошмал
На чем нельзя экономить в путешествиях: ТОП-4 табу
Путешествия

На чем нельзя экономить в путешествиях: ТОП-4 табу
MELOVIN рассказал о борьбе с паническими атаками: Обращался к психотерапевту
Новости

MELOVIN рассказал о борьбе с паническими атаками: Обращался к психотерапевтуЭксклюзив

Популярное на сайте

День Конституции Украины: самые красивые открытки и поздравления

День Конституции Украины: самые красивые открытки и поздравления
Треугольник судьбы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.07.2021)

Треугольник судьбы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.07.2021)
Магнитные бури 28 июня 2021 в Украине

Магнитные бури 28 июня 2021 в Украине
Как придать волосам шелковистости: ТОП-4 лайфхака

Как придать волосам шелковистости: ТОП-4 лайфхака

Популярное видео

Треугольник судьбы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.07.2021)

Треугольник судьбы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK