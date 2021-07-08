Говорит Украина: Бывшая воспитательница с прейскурантом: где мой спонсор? (эфир от 02.07.2021)

Говорит Украина: Бывшая воспитательница с прейскурантом: где мой спонсор? (эфир от 02.07.2021)

2 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Бывшая воспитательница с прейскурантом: где мой спонсор?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Пост 35-летней Натальи из Харькова наделал немало шума в сети! Женщина откровенно заявила, что ищет спонсора и ее единственный критерий выбора мужчины - это справка о доходах!

Друг женщины Павел потрясен, ведь знает ее совсем с другой стороны - Наталья имеет высшее педагогическое образование и ранее работала в детском саду!

Что скрывает Наталья под маской дорогой содержанки?! Кого на самом деле она ищет в интернете? Подробности расскажет один из ее мужчин? И чего на самом деле хочет женщина - с помощью современных технологий мы заглянули в ее голову и скоро все расскажем!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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