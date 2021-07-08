Говорит Украина: Бывшая воспитательница с прейскурантом: где мой спонсор? (эфир от 02.07.2021)

8 июля 2021 22:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Говорит Украина: Бывшая воспитательница с прейскурантом: где мой спонсор? (эфир от 02.07.2021)
Говорит Украина: Бывшая воспитательница с прейскурантом: где мой спонсор? (эфир от 02.07.2021)
пресс-служба

2 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Бывшая воспитательница с прейскурантом: где мой спонсор?

Читайте такжеСтосується кожного: Биологическая выгода. Проверка без предупреждения (эфир от 08.07.2021)
Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Пост 35-летней Натальи из Харькова наделал немало шума в сети! Женщина откровенно заявила, что ищет спонсора и ее единственный критерий выбора мужчины - это справка о доходах!

Друг женщины Павел потрясен, ведь знает ее совсем с другой стороны - Наталья имеет высшее педагогическое образование и ранее работала в детском саду!

Что скрывает Наталья под маской дорогой содержанки?! Кого на самом деле она ищет в интернете? Подробности расскажет один из ее мужчин? И чего на самом деле хочет женщина - с помощью современных технологий мы заглянули в ее голову и скоро все расскажем!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

Облако тегов

канал Украина Алексей Суханов Говорит Украина видео телешоу Говорить Україна телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

Леди Гага взбудоражила сеть видео, на котором она позирует топлес и без макияжа
Новости

Леди Гага взбудоражила сеть видео, на котором она позирует топлес и без макияжа
Стосується кожного: Биологическая выгода. Проверка без предупреждения (эфир от 08.07.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Биологическая выгода. Проверка без предупреждения (эфир от 08.07.2021)
Домашнее итальянское мороженое: секреты вкусного рецепта от судьи "МастерШеф-11" Владимира Ярославского
Еда и рецепты

Домашнее итальянское мороженое: секреты вкусного рецепта от судьи "МастерШеф-11" Владимира Ярославского
Дмитрий Шепелев поделился редким фото подросшего сына Платона
Новости

Дмитрий Шепелев поделился редким фото подросшего сына Платона

Популярное на сайте

Треугольник судьбы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.07.2021)

Треугольник судьбы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.07.2021)
Можешь мне верить: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.07.2021)

Можешь мне верить: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.07.2021)
Названы пагубные зависимости, к которым склонны знаки Зодиака

Названы пагубные зависимости, к которым склонны знаки Зодиака
Как придать волосам шелковистости: ТОП-4 лайфхака

Как придать волосам шелковистости: ТОП-4 лайфхака

Популярное видео

Треугольник судьбы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.07.2021)

Треугольник судьбы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.07.2021)
Можешь мне верить: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.07.2021)

Можешь мне верить: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2021)
Тень любви: смотреть 1-4 серии онлайн

Тень любви: смотреть 1-4 серии онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK