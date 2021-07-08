Говорит Украина: Бывшая воспитательница с прейскурантом: где мой спонсор? (эфир от 02.07.2021)
2 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Бывшая воспитательница с прейскурантом: где мой спонсор?
Друг женщины Павел потрясен, ведь знает ее совсем с другой стороны - Наталья имеет высшее педагогическое образование и ранее работала в детском саду!
Что скрывает Наталья под маской дорогой содержанки?! Кого на самом деле она ищет в интернете? Подробности расскажет один из ее мужчин? И чего на самом деле хочет женщина - с помощью современных технологий мы заглянули в ее голову и скоро все расскажем!
Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
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