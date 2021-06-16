Говорит Украина: в ток-шоу станут известны детали беременности 12-летней школьницы

В эксклюзивном выпуске ток-шоу «Говорить Україна» с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале «Украина» в четверг, 17 июня, станет известно о беременности 12-летней Натальи.

В ток-шоу «Говорить Україна» обратилась мама парня, которого обвиняют в изнасиловании семиклассницы. Женщина уверена, что ее сын Сергей не виноват, своего отцовства парень сам не отрицает, но отношения с девушкой у него были по взаимному согласию.

Что на самом деле происходило между подростком и школьницей и какое условие выдвинули социальные службы, узнав о беременности школьницы, станет известно в студии ток-шоу.

После того, как матери Сергея позвонили из полиции и заявили, что ее сын виноват в изнасиловании девушки, тот сам сообщил матери, что действительно станет отцом, ведь у них с 12-летней Натальей были романтические отношения. Сергей познакомился со школьницей, когда ее мама переехала жить к брату отца. Сначала парень ходил в гости к семье, а потом, переехал к ним. Но со временем семиклассница Наталья стала плохо себя чувствовать, поэтому мама повела ее к врачу.

В марте дочь Наталья начала жаловаться на плохое самочувствие: ее тошнило, болел живот. Мы поехали в больницу к знакомому врачу, и он мне сказал после УЗИ, что я стану бабушкой, что дочь на 11 неделе беременности. У меня едва челюсть не отпала. Наталья сразу начала кричать, что будет делать аборт! Врач ей сказал, что, если сейчас сделать аборт, в будущем она не сможет иметь детей. Потому как прошлым летом были гинекологические проблемы, - вспоминает мама девочки и добавляет, что Сергей запретил делать аборт.

Ведущий Алексей Суханов / пресс-служба канала Украина

Женщина рассказала, что не писала заявление в полицию. Гинеколог сама передала информацию правоохранителям, и те приехали к ним домой. Допросили семью и Сергея. Все говорили, что это не изнасилование, но дело открыли.

Какие планы на беременную школьницу и будущего ребенка имеет 17-летний Сергей? Какое условие выдвинули социальные службы? Знала ли мать девочки об интимной связи подростков? И кто должен понести ответственность, станет известно на телеканале «Украина».

Напомним,