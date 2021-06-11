Говорит Украина: ток-шоу найдет утерянных родственников украинской семьи во Франции и Англии
В новом выпуске ток-шоу «Говорить Україна» с ведущим Алексеем Сухановым после многих лет разлуки украинская семья наконец объединится со своими родственниками.
В семье Владимира четверо братьев и пять сестер. Мужчина отказывается праздновать свадьбу мечты, пока домой не вернется старшая сестра Ольга. Все это время вся семья пыталась найти Ольгу. Родственники вспоминают, что она была очень заботливой и помогала воспитывать самых младших братьев и сестер.
Все это время наша семья не сидела, сложа руки. Переехав в Латвию, я начала обращаться во все государственные органы и структуры, архивы, чтобы найти хоть какое-то упоминание о моей сестре. Но все мои запросы остались без ответа. Я верю, что просто действительно не было информации, и боюсь подумать о самом страшном, - рассказала сестра Ольги.
Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!
Напомним,