Говорит Украина: ток-шоу найдет утерянных родственников украинской семьи во Франции и Англии

11 июня 2021 11:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: ток-шоу найдет утерянных родственников украинской семьи во Франции и Англии
Ведущий Алексей Суханов
пресс-служба канала Украина

В новом выпуске ток-шоу «Говорить Україна» с ведущим Алексеем Сухановым после многих лет разлуки украинская семья наконец объединится со своими родственниками.

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Журналисты ток-шоу «Говорить Україна» на канале «Украина» устроили масштабные поиск, которые завели их в дальние земли. Владимир обратился за помощью в проект. Мужчина давно ищет свою старшую сестру, которая уехала в Латвию и исчезла. Женщина перестала отвечать на письма и звонки, и уже почти 30 лет от нее нет никаких известий. Почему Ольга так внезапно исчезла, и почему поиски завели в Англию, Францию и Латвию, станет известно в студии ток-шоу.

В семье Владимира четверо братьев и пять сестер. Мужчина отказывается праздновать свадьбу мечты, пока домой не вернется старшая сестра Ольга. Все это время вся семья пыталась найти Ольгу. Родственники вспоминают, что она была очень заботливой и помогала воспитывать самых младших братьев и сестер.

Все это время наша семья не сидела, сложа руки. Переехав в Латвию, я начала обращаться во все государственные органы и структуры, архивы, чтобы найти хоть какое-то упоминание о моей сестре. Но все мои запросы остались без ответа. Я верю, что просто действительно не было информации, и боюсь подумать о самом страшном, - рассказала сестра Ольги.

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Журналисты «Говорить Україна» начали собственные поиски, результаты которых стали неожиданными. Почему Ольгу не могли найти долгое время? При чем тут незнакомцы из Англии, и удастся ли объединить семью, станет известно на телеканале «Украина».

Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!

Напомним, 

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