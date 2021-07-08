Говорит Украина: в ток-шоу будут спасать малышей, вынужденных жить в гостинице

8 июля 2021 12:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: в ток-шоу будут спасать малышей, вынужденных жить в гостинице
Ведущий Алексей Суханов
пресс-служба канала Украина

В эксклюзивном выпуске ток-шоу «Говорить Україна» с ведущим Алексеем Сухановым станут известны подробности жизни многодетной семьи, которая осталась без крыши над головой.

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Небольшой гостиничный номер стал домом для Яны, ее супруга и трех маленьких детей. Ранее семья Яны жила в столице, затем супруги решили перебраться в деревню, чтобы сэкономить. Однако владелец дома, по словам женщины, выставил их за порог. Супруг Яны уехал на заработки, однако по дороге домой на него якобы напали, избили и ограбили. Почему многодетную семью выгнали из арендованного дома и что ждет малышей в будущем станет известно в студии.

Сначала семья жила в Киеве. Яна работала на рынке, а Вячеслав - на стройке. В Киеве у женщины и мужчины родился сын Александр, а через два года дочь Милана. Квартира, которую снимали супруги, была выставлена на продажу, поэтому семья была вынуждена искать другое жилье, а в августе 2019 приняли решение переехать жить в деревню недалеко от Киева, чтобы платить меньшую сумму за аренду.

Ведущий Алексей Суханов / пресс-служба канала Украина
Неделю назад владелец дома, который снимали супруги, выставил их с детьми на улицу из-за задолженности. В день, по словам многодетной семьи, когда они должны были заплатить деньги за дом, супруг Яны возвращался с заработков, но по дороге домой его избили, забрав все заработанные средства. Женщина утверждает, пыталась объяснить хозяину эту ситуацию, но он и слушать не стал.

Денег у нас не осталось. Оставить детей в отеле и пойти на подработки я не могу. Супруг ежедневно ходит на работу, но его заработок составляет 500-600 грн. Именно оплатить одну ночь. Больше ни копейки. Поэтому мы были вынуждены обратиться к вам за помощью, - рассказала многодетная мама журналистам телеканала «Украина».

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Почему Яна рожала дома? Из-за чего семья с позором покинула поселок, в котором жила? Что снял на видео владелец дома, в котором жили супруги и к каким выводам придет психолог после общения с детьми, станет известно 9 июля в 20:10 на телеканале «Украина».

Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!

Напомним, 

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