Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.11.2021)

1 ноября 2021 19:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.11.2021)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.11.2021)
пресс-служба канала Интер

2 ноября в 10:00 на «Интере» вышел новый выпуск ток-шоу Полезная программа. Новый выпуск Полезной программы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы:  ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу расскажут о том, как правильно сортировать мусор, можно ли на нем заработать и сэкономить. Объяснят, чем опасны большие нагрузки на ноги и как правильно выбрать компрессионный трикотаж. Разберутся в преимуществах и недостатках разных видов эпиляции. Покажут, на что обращать внимание при выборе идеального кошелька. И расскажут, как приготовить картофель-фри по-бельгийски.

Новый выпуск Полезной программы от 02.11.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.

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