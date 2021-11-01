Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.11.2021)

2 ноября в 10:00 на «Интере» вышел новый выпуск ток-шоу Полезная программа. Новый выпуск Полезной программы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы: ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу расскажут о том, как правильно сортировать мусор, можно ли на нем заработать и сэкономить. Объяснят, чем опасны большие нагрузки на ноги и как правильно выбрать компрессионный трикотаж. Разберутся в преимуществах и недостатках разных видов эпиляции. Покажут, на что обращать внимание при выборе идеального кошелька. И расскажут, как приготовить картофель-фри по-бельгийски.

Новый выпуск Полезной программы от 02.11.2021 смотрите онлайн скоро на tv.ua.