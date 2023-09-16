Говорить вся країна 2 сезон випуск від 12.09.2023 дивитися онлайн

Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: історія про дівчинку Лізу, яка лише через шістнадцять років дізналася, що її виховував нерідний батько. Увесь цей час мати приховувала правду, а несхожість прізвища дитини пояснювала прихильністю до української співачки Олі Полякової. Тепер Ліза вирішила відшукати тата, але самотужки їй не впоратись. Якою буде зустріч найрідніших людей, які не бачилися цілих шістнадцять років? Що зараз загрожує життю дівчинки? Чому з кожним днем її стан погіршується? І чи здійсниться бажання Барбі у цій студії? Дивіться онлайн Говорить вся країна 2 сезон випуск від 12.09.2023.
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