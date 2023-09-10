Говорить вся країна 2 сезон випуск від 07.09.2023 дивитися онлайн

Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: історія про жорстоке вбивство 37-річного жителя Ізмаїлу – Ігоря Удовенка. Його викрали з власного будинку і закопали заживо в лісі. Поліція підозрює у вбивстві родичів цивільної дружини загиблого: її батька та брата затримали. Але родичі, друзі і знайомі загиблого кажуть, спланували це жорстоке вбивство інші люди, і вони досі на волі... Дивіться онлайн Говорить вся країна 2 сезон випуск від 07.09.2023.
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