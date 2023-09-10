Супермама 6 сезон 7 випуск від 06.09.2023 дивитися онлайн

10 вересня 2023 12:36 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Супермама 6 сезон 7 випуск від 06.09.2023 дивитися онлайн
Супермама 6 сезон: дивитися онлайн 7 випуск (ефір від 06.09.2023)
youtube.com/@stbua

6 вересня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск шоу Супермама 6 сезон. 7 випуск проєкту Супермама 6 сезон від 06.09.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 7 випуску проєкту Супермама 6 сезон: третьою на цьому тижні іспит із материнства складатиме 26-річна мама-чаклунка Алла. Героїня живе в місті Кагарлик і виховує доньку Даяну, якій 1 рік і 3 місяці. Аллі дуже важлива дисципліна у вихованні. Вона вважає, що дитина змалечку має знати правила поведінки в суспільстві. Як суперниці відреагують на такий підхід? Крім того, мама-чаклунка Алла – відома тарологиня. Вона запросить матусь на своє робоче місце і розповість, хто до неї звертається за допомогою. Оля попросить Аллу зробити їй розклад. Чи вразить її результат? Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 7 випуск від 06.09.2023.

7 випуск проєкту Супермама 6 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Супермама дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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