Супермама 6 сезон 5 випуск від 04.09.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 5 випуску проєкту Супермама 6 сезон: першою на цьому тижні іспит з материнства складатиме мама на відмінно Юля. Героїні 29 років, і вона виховує 6-річну доньку Марійку. Юлі важливий всебічний розвиток дитини, тому вона дуже ретельно контролює її навчання та водить на заняття з гімнастики. Марійка дуже розумна. Ще з 3 років вона почала вивчати алфавіт, а зараз цікавиться енциклопедіями, вміє рахувати та читати. Чи дійсно такі методи виховання ідеальні? Оцінить комісія з трьох вимогливих матусь. Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 5 випуск від 04.09.2023.