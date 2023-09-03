Супермама 6 сезон 2 випуск від 30.08.2023 дивитися онлайн

3 вересня 2023 11:44 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Супермама 6 сезон 2 випуск від 30.08.2023 дивитися онлайн
Супермама 6 сезон: дивитися онлайн 3 випуск (ефір від 30.08.2023)
youtube.com/@stbua

30 серпня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск шоу Супермама 6 сезон. 3 випуск проєкту Супермама 6 сезон від 30.08.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 3 випуску проєкту Супермама 6 сезон: третьою гостей зустрічатиме 30-річна мама-волонтерка Юля. Вона виховує 13-річного сина Богдана. Жінка розвелася з чоловіком, коли сину було 8 років, і відтоді замінює йому і маму, і тата. Юля багато працює, щоб дати сину якомога більше. А у вільний час вона волонтерить і дбає про тих, хто цього потребує. Юля вважає себе супермамою, адже вона рятувала сина під кулями. Як їй вдалося вивести сина з окупованого Ізюму? Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 3 випуск від 30.08.2023.

3 випуск проєкту Супермама 6 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Супермама дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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