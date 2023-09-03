Супермама 6 сезон 2 випуск від 30.08.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 3 випуску проєкту Супермама 6 сезон: третьою гостей зустрічатиме 30-річна мама-волонтерка Юля. Вона виховує 13-річного сина Богдана. Жінка розвелася з чоловіком, коли сину було 8 років, і відтоді замінює йому і маму, і тата. Юля багато працює, щоб дати сину якомога більше. А у вільний час вона волонтерить і дбає про тих, хто цього потребує. Юля вважає себе супермамою, адже вона рятувала сина під кулями. Як їй вдалося вивести сина з окупованого Ізюму? Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 3 випуск від 30.08.2023.