Супермама 6 сезон 2 випуск від 29.08.2023 дивитися онлайн

29 серпня 2023 21:12 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Супермама 6 сезон 2 випуск від 29.08.2023 дивитися онлайн
Супермама 6 сезон: дивитися онлайн 2 випуск (ефір від 29.08.2023)
youtube.com/@stbua

29 серпня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск шоу Супермама 6 сезон. 2 випуск проєкту Супермама 6 сезон від 29.08.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 2 випуску проєкту Супермама 6 сезон: другою гостей зустрічатиме мама з досвідом – Марина. Вона є власницею двох успішних бізнесів. Життєлюбству та енергії Марини можна тільки позаздрити. В учасниці проєкту четверо дітей, які щиро вважають маму своїм другом. Старший син навіть ділиться з Мариною подробицями свого інтимного життя. Проте чи не занадто це? Свій коментар дасть психолог проєкту Дмитро Карпачов. Суперниці Марини дізнаються трагічний бік життя Марини, який вразить їх до глибини душі. І змусить переконатися, наскільки велике серце має ця завжди усміхнена жінка.  Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 2 випуск від 29.08.2023.

2 випуск проєкту Супермама 6 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Супермама дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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