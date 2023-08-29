Супермама 6 сезон 2 випуск від 29.08.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 2 випуску проєкту Супермама 6 сезон: другою гостей зустрічатиме мама з досвідом – Марина. Вона є власницею двох успішних бізнесів. Життєлюбству та енергії Марини можна тільки позаздрити. В учасниці проєкту четверо дітей, які щиро вважають маму своїм другом. Старший син навіть ділиться з Мариною подробицями свого інтимного життя. Проте чи не занадто це? Свій коментар дасть психолог проєкту Дмитро Карпачов. Суперниці Марини дізнаються трагічний бік життя Марини, який вразить їх до глибини душі. І змусить переконатися, наскільки велике серце має ця завжди усміхнена жінка. Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 2 випуск від 29.08.2023.
2 випуск проєкту Супермама 6 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.