Супермама 5 сезон 12 випуск від 23.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 12 випуску проєкту Супермама 5 сезон: останньою на цьому тижні гостей зустрічатиме мама-тінейджерка Аля. Героїня сама виховує трирічну Поліну. Аля не дотримується режиму, не встановлює суворі правила та заборони, адже переконана, що все це потрібно лише для батьків. Полінці мама завжди дає право вибору, орієнтується на її бажання і вчить доньку жити в задоволення. Разом з нею Аля може записувати трендові відео, слухати попмузику, співати й танцювати на вулиці, ходити в заклади та на вечірки. Та чи не заважає це вихованню дівчинки? Дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 12 випуск від 23.03.2023.
12 випуск проєкту Супермама 5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.