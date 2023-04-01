Супермама 5 сезон 11 випуск від 22.03.2023 дивитися онлайн

1 апреля 2023 17:25 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Супермама 5 сезон 11 випуск від 22.03.2023 дивитися онлайн
Супермама 5 сезон: дивитися онлайн 11 випуск (ефір від 22.03.2023)
youtube.com/@stbua

22 березня на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск шоу Супермама 5 сезон. 11 випуск проєкту Супермама 5 сезон від 22.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться в 11 випуску проєкту Супермама 5 сезон: третьою на цьому тижні гостей зустрічатиме мама сімох дітей Інна. Мати-героїня ні дня не сиділа в декреті! Вона заміжня вп’яте, її останній чоловік з Узбекистану. Інна впевнена, що мама не зобов’язана сидіти з дітьми, адже з цією роллю може впоратися і чоловік. В їхній родині саме так. Поки героїня забезпечує сім’ю і працює майстром з нарощування вій, чоловік виховує дітей та присвячує час хатнім справам. Інна щаслива і робить щасливою всю свою родину. Чи погодяться з цим інші учасниці реаліті? Дивіться онлайн проєкт Супермама 5 сезон 11 випуск від 22.03.2023.

11 випуск проєкту Супермама 5 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Супермама дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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